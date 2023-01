Don Vito Piccinonna è vescovo di Rieti

RIETI - Alle 11.48, le campane della Cattedrale suonano a festa, Don Vito Piccinonna si siede sulla cattedra: è vescovo di Rieti. Le lacrime solcano il suo viso e abbraccia i vescovi fino a raggiungere, tra applausi e pianti di gioia, i familiari.

Dopo la preghiera consacratoria, è stato unto sul capo con il crisma, ha ricevuto in consegna il libro dei Vangeli, l’anello e le insegne episcopali, mitria e pastorale, si è insediato sulla cattedra, per presiedere poi la liturgia eucaristica e al termine, da quella cattedra, impartire la benedizione conclusiva.

“Si lo voglio”, voce decisa e squillante ad ogni domanda posta da monsignor Giuseppe Satriano - arcivescovo metropolita di Bari – Bitonto - croce di don Tonino Bello sul petto e sguardo serioso a trattenere quel “tumulto di emozioni e sentimenti che pervadono il cuore” di cui parla monsignor Satriano durante l’omelia.

“Caro don Vito – dice al suo indirizzo l’arcivescovo– Bitonto in un’omelia che non nasconde essere nel consegnarti a questa amata Chiesa, il Signore ti affida i volti e le storie che ad essa appartengono. Per loro ti chiede pazienza, amorevolezza, generosità, santità di vita. Oggi, in questa chiesa Cattedrale, tu caro don Vito, sei chiamato ad accogliere il dono dello Spirito e a lasciarti travolgere dalla gioia che scaturisce da questo Vangelo, una gioia che incanta e rapisce il cuore. Non dare mai per scontato nulla e non perdere lo stupore del vivere di fronte al disegno di Dio. Ogni mattina, indossando l’anello che ti lega nella fedeltà alla Chiesa a te affidata, senti il respiro del sogno di Dio che torna a riverberare nel tuo cuore”.