Don Vito Piccinonna è il nuovo vescovo di Rieti, arriva da Bitonto dove è Rettore della basilica e direttore della Caritas

RIETI - Don Vito Piccinonna è il nuovo vescovo della Diocesi di Rieti. Nato a Palombaio di Bitonto, in provincia di Bari, il primo giugno del 1977, dal 27 maggio 2015 è parroco rettore della Basilica Santuario dei Santi Medici di Bitonto e presidente dell’omonima Fondazione e dal 2013 è direttore della Caritas diocesana del capoluogo pugliese.

Come avvenne per il vescovo Domenico Pompili, anche don Vito sarà ordinato a Rieti.

Giovane e da sempre vicino ai giovani e ai più deboli è impegnato in attività a sostegno ai ragazzi e alle persone fragili. Dalle mense per i poveri ai progetti di recupero rivolti a chi deve disintossicarsi dalle ludopatie e dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, ma anche iniziative per i detenuti e le donne vittime di tratta.

L’impegno avuto come assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica lo ha più volte spinto ad osservare che la vera emergenza è rappresentata dalla povertà educativa e che in un tempo simile al dopoguerra la differenza sostanziale è rappresentata dalla mancanza di un senso comunitario che fornisca strade possibili da percorrere e da dove ricominciare.