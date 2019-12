RIETI - Se n’è andato don Lino Marcelli, che è stato presidente del Capitolo della Cattedrale di Santa Maria. Nato a Pescorocchiano 87 anni fa, era stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 1956. Attualmente viveva in via Liberato di Benedetto, nel quartiere di Regina Pacis



Storico parroco della Cattedrale, i suoi funerali saranno celebrati in Cattedrale martedì 3 dicembre alle ore 11.

Ha dedicato la sua vita allo studio, all’insegnamento e ad un servizio pastorale generoso, sempre disponibile e attento alle persone.



Il vescovo, il presbiterio e tutta la Chiesa di Rieti si stringono con intensa gratitudine in preghiera attorno ai familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA