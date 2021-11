Domenica al Flavio Gran Galà Lirico con vincitori e finalisti del “New Opera Talent International”

RIETI - Ai nastri di partenza l'appuntamento di domenica 14 novembre con il Gran Galà Lirico, che, al Teatro Flavio Vespasiano, ospiterà vincitori e finalisti del Concorso “New Opera Talent International”. Ospite di spessore del concerto, organizzato e diretto dall’Associazione Eventincanto di Roma, sarà il noto tenore Franco Zaniol, al quale, per l'occasione, verrà consegnato un premio alla carriera.

Da non perdere anche l'evento di anteprima del Gran Galà: alle ore 16, dalla Loggia del Palazzo Papale reatino, il tenore Michael Alfonsi, accompagnato al pianoforte dal maestro Paolo Paniconi, interpreterà i più famosi canti sacri della tradizione francescana. La manifestazione è promossa dal Comune di Rieti – Assessorati alla Cultura e al Turismo - e rientra nell’ambito del progetto "La Valle del Primo Presepe", rappresentando il prologo della quinta edizione. Un'iniziativa che si fregia della direzione artistica di Michael Alfonsi, della direzione tecnico-scientifica del maestro Enrico Stinchelli e della direzione generale di Piero Fasciolo.

Per partecipare al Gran Galà Lirico (ad ingresso libero fino ad esaurimento posti), è possibile prenotarsi recandosi all’Ufficio VisitRieti di Piazza Vittorio Emanuele II nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 novembre (orari: 10-13 e 15-17), oppure telefonando al numero 366.8249734.

«Sono veramente molto soddisfatto dell'interesse che finora quest'evento sta suscitando nella cittadinanza - dichiara a "Il Messaggero", Piero Fasciolo - Ringrazio il Comune di Rieti, in particolare gli Assessorati alla Cultura e al Turismo, la Valle del Primo Presepe e il Comitato Greccio 2023 per la collaborazione e ovviamente l'amico Michael Alfonsi, insieme al quale ho lavorato per provare a realizzare una manifestazione all'altezza della situazione. A tutti gli interessati rinnovo, quindi, l'invito all'iniziativa di domenica, in cui sono sicuro che non mancheranno le emozioni».