Domani il test IT-Alert nel Lazio

RIETI – E' ufficiale, domani alle 12, i cellulari di Roma e del Lazio risuoneranno per il test IT – Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Questa è la nuova data stabilita dopo il rinvio causato da condizioni meteo avverse, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e panico tra i cittadini.

Il test coinvolgerà tutti i dispositivi collegati alle celle di telefonia mobile nella regione, che suoneranno simultaneamente emettendo un suono distintivo, diverso da qualsiasi notifica a cui siamo abituati. È importante sottolineare che non è richiesta alcuna iscrizione o il download di un'applicazione: il servizio è anonimo e gratuito per tutti gli utenti.

Chi riceverà il messaggio di test non dovrà preoccuparsi e non dovrà fare nulla di più che leggerlo per sbloccare il dispositivo. Il messaggio di test avrà il seguente testo: «IT-Alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativo, ti avviserà in caso di grave emergenza.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web https://www.it-alert.it e compila il questionario».

Tutte le altre funzionalità del dispositivo verranno temporaneamente bloccate, ma per riportare il cellulare alle normali condizioni di utilizzo, sarà sufficiente toccare il dispositivo nella zona della notifica per confermare la ricezione del messaggio.

Il test IT-Alert rappresenta un importante passo avanti nella promozione della sicurezza nella Regione Lazio. Questo sistema di allarme pubblico è progettato per fornire agli utenti informazioni critiche in caso di emergenza, aiutando a salvaguardare la vita e la proprietà. La capacità di avvertire rapidamente i cittadini di pericoli imminenti è fondamentale, e IT-Alert promette di farlo in modo efficace ed efficiente.

La Regione Lazio è impegnata a garantire la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini, e il test di domani segna un passo significativo verso la realizzazione di questo obiettivo, fornendo un sistema di allarme pubblico affidabile e tempestivo.