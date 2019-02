RIETI - Domani sera, sabato 2 febbraio, dalle 21:30, insieme alla sua band, il giovane cantautore reatino Davide Rossi si esibirà in un concerto a La Valle di viale Maraini.



Si tratterà di una serata in cui verrà proposto un viaggio musicale attraverso i più grandi successi dei cantautori italiani ed internazionali. L' evento costituisce la prima data del Diamante Live Tour 2019 del gruppo locale.



Per la prenotazione dei tavoli, è possibile contattare lo 0746200820.



DAVIDE ROSSI E LA SUA BAND

Davide Rossi (voce e pianoforte)

Alessandro Melone (chitarra)

Fabio De Angelis (basso)

Luciano Mattei (batteria)

Diego Calcagno (tastiere)

Serena Cecchi e Alessandra Novelli (seconde voci)