Rieti, domenica in piazza Battisti conferenza del Gruppo Fai Rieti durante la Fiera del Peperoncino

Sabato 4 Settembre 2021, 14:18

RIETI - Promuovere ed esaltare il territorio locale, i suoi monumenti, la sua natura e la sua storia. È questo il principale obiettivo del Gruppo Fai Rieti, che domani, 5 settembre, alle 11, in Piazza Cesare Battisti, sarà protagonista di una conferenza dal titolo "Il Gruppo Fai Rieti: una realtà del e per il territorio".

L' iniziativa è inserita nel vasto programma della Fiera Mondiale del Peperoncino e consentirà di fare il punto sui 2 anni di attività del Gruppo e sui progetti per il futuro. In particolare, si parlerà di archeologia, del recupero dell'Ospedale Vecchio e della Chiesa di Sant'Antonio Abate di Rieti, di valorizzazione dei giovani e delle conferenze realizzate per gli alunni delle scuole superiori.

Relatori del convegno saranno Stefania Santarelli, Matteo Di Mario, Patrizia Palenga e Simone Nardelli. La conferenza sarà anche l'occasione per scaldare i motori in vista delle Giornate Fai d'Autunno del 16 e 17 ottobre, che ancora una volta offriranno interessanti appuntamenti nel territorio reatino.

Il Gruppo Fai Rieti desidera ringraziare gli organizzatori della Fiera Mondiale del Peperoncino e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione per l'opportunità di dialogare con cittadini e turisti nel corso di un evento sempre più prestigioso e affermato.