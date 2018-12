RIETI - Domani pomeriggio, 19 dicembre, alle 17 a Grisciano, sarà presentato il rapporto di ricerca: “Oltre il terremoto. Per costruire strade di sviluppo equo e sostenibile”.



«Si tratta di un approfondimento - spiegano i curatori - sulle dinamiche demografiche, sociali ed economiche delle provincie colpite dal terremoto per un rilancio delle comunità».



L’iniziativa è promossa da Caritas italiana in collaborazione con la Diocesi di Rieti e si svolgerà in coincidenza con l’inaugurazione del Centro di Comunità Sae Grisciano Palazzo.



Interverranno all’incontro l’economista suor Alessandra Smerilli, il vescovo Domenico, e don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana. © RIPRODUZIONE RISERVATA