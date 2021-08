Domani i funerali di Gianluca Mistico, il 20enne morto in un incidente sulla Terminillese

Mercoledì 25 Agosto 2021, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 14:38

RIETI - Si terranno domani, 26 agosto, alle 11 nella chiesa di Madonna del Cuore, i funerali di Gianluca Mistico, il 20enne reatino morto lo scorso 19 agosto dopo lo schianto fatale avvenuto tra la Terminillese e la parallela via Campanelli nel pieno della notte dell'11 agosto, di ritorno da una serata tra amici. Fortunatamente uscito illeso, invece, il suo amico che era alla guida dalla Ford Fiesta che, molto presumibilmente, nell'intento di evitare un animale selvatico incrociato sulla carreggiata, non è riuscito a tenere l'auto sulla strada, innescando la carambola mortale.

Gesto di solidarietà

Nonostante la lotta estrema di Gianluca per sfuggire alla morte, dopo otto interminabili giorni, gli operatori sanitari della Terapia Intensiva dell'ospedale de Lellis non hanno potuto far altro che constatare l'assenza di attività cerebrale. La famiglia, però, ha voluto fare in modo che Gianluca in qualche modo continuasse a "vivere" nel corpo di qualcun'altro e ha immediatamente autorizzato l'espianto degli organi. Motivo per cui le esequie si svolgeranno a distanza di una settimana dal decesso.