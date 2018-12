© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – La celebre scrittrice e poetessa Dacia Maraini sarà domani a Rieti, alla Sala dei Cordari, alle ore 10 (ingresso libero), per presentare, insieme al giornalista Eugenio Murrali, il libro di quest’ultimo dal titolo “Le lontananze perdute. La Sicilia di Dacia Maraini”.L’incontro è organizzato dall’Istituto Comprensivo Minervini - Sisti, che ha voluto coinvolgere gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, insieme alla Libreria Moderna - Caffè Letterario di via Garibaldi.«L’autore del volume, pubblicato da Giulio Perrone Editore, e l’autrice siciliana – spiegano gli organizzatori – incontreranno i ragazzi del terzo anno e la cittadinanza per parlare insieme delle evocazioni e dei sentimenti che è stato possibile tirar fuori dalle tante pagine sulla Sicilia della Maraini, facendo emergere i sapori della sua infanzia, i luoghi delle sue radici o anche le atmosfere perdute di nonni e bisnonni».