RIETI - Domani, sabato 7 settembre, alle 19, al Chiostro di Santa Lucia, il Gruppo Jobel presenta lo spettacolo teatrale "Leonardo 500", un tuffo nel Rinascimento sulle orme del grande artista e inventore Leonardo da Vinci. Come di consueto, l'esibizione sarà caratterizzata dall'interazione con il pubblico che, diventando parte attiva della rappresentazione, dovrà contribuire a creare un'atmosfera unica e coinvolgente. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.In seguito, alle 21, presso il ristorante "Le Tre Porte" di Via della Verdura, si terrà "A cena con Leonardo", evento gastronomico animato, anche in questo caso, dal Gruppo Jobel. La serata, che comprende un menù con antipasto, primo, secondo, dolce, vino e acqua e una visita guidata alla sezione archeologica del Museo Civico (orari: 20 e 22), ha un costo di 20 euro per gli adulti e di 18 per i bambini fino ai 10 anni. Pure in quest'occasione i posti sono limitati.Per partecipare alle iniziative, è necessario ritirare un voucher alla sezione archeologica del Museo Civico. Per le giornate di oggi e domani, gli orari sono i seguenti: venerdì 6 dalle 16 alle 19 (voucher solo per la cena e la visita guidata, valido anche per lo spettacolo gratuito del pomeriggio), sabato 7 dalle 11 alle 19 (voucher per cena e visita guidata e voucher solamente per lo spettacolo del pomeriggio).Per info e prenotazioni: 3292248768 oppure 3291716304.