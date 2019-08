Ultimo aggiornamento: 18:00

RIETI - Il Comune di Rieti ha risposto al Comitato della Piana Reatina che aveva espresso critiche suila mancata disinfestazione della zona. A farlo è l'assessore all'Ambiente, Claudio Valentini.«Sono spiacente - spiega Valentini - di non poter dare riscontro alle richieste del Comitato Piana Reatina che, a firma del suo presidente, già candidato con le liste del centrosinistra nelle ultime elezioni amministrative, ha licenziato un comunicato stampa per richiedere la disinfestazione da insetti nocivi alati nella Piana.La richiesta non è esaudibile in un territorio agricolo, poiché le tecniche e i materiali utilizzati per ridurre il numero di zanzare trovano efficacia solo nei centri urbani dove la percentuale di cementificazione è notevolmente superiore a quella della superficie verde. Non è pertanto assolutamente possibile bonificare dalle zanzare un’area agricola di tale estensione in alcun modo, se non con l’utilizzo di mezzi aerei. In tal caso si provocherebbero danni enormi all’ambiente e alle colture.Spero che questa richiesta nasca dalla non conoscenza della materia e non da malevolenza politica».