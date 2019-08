© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un’autentica discarica a cielo aperto (foto sopra), di vasta entità, dove erano finiti abbandonati rifiuti pericolosi e speciali, affiancati da un caseggiato rurale abusivo e da pascoli di animali che andavano a nutrirsi nelle vicinanze dei terreni inquinati.E’ la scena che, a Monte San Giovanni in Sabina, si aperta davanti agli occhi degli uomini del 16esimo Nucleo elicotteri Carabinieri Rieti guidati dal capitano Adolfo Donatiello.Un volo di perlustrazione che due giorni fa ha portato alla scoperta di un’ampia porzione di territorio, in località Gallo, letteralmente invasa da rifiuti di ogni genere e per la quale sono state denunciate tre persone residenti nella zona.Materiale che sarebbe dovuto essere stato smaltito attraverso l’intervento di aziende deputate a questo genere di trattamenti, ma che ha finito invece per inquinare pericolosamente il terreno sul quale pascolavano poi in libertà capi di bestiame - sempre appartenenti alle tre persone denunciate – esponendo così gli animali al rischio di nutrirsi di quanto generato dal terreno invaso dai rifiuti.