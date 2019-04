SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO

RIETI - La Zeus Rieti al PalaSojourner per gara due dei playoff contro Unieuro Forlì.16'- Gli ospiti non segnano e Rieti trova il +5 con una tripla di Carenza, imitato subito da Lawson per il 23-21 a 6’ dalla fine. Rieti perde una brutta palla in attacco e in contropiede De Laurentiis va a schiacciare il 23-23 a 5’ dall’intervallo lungo, con Rossi che chiama il primo time out. Al rientro Rieti trova un fallo su Toscano che però dalla lunetta fa 1/2 per il 24-23, poi Rieti difende forte, recupera palla e Vildera segna il 26-23 a 4’ dall’intervallo.13'- Ad aprire la seconda frazione è un canestro di Donzelli che vale il 15-14. Rieti perde palla in attacco e Lawson infila il canestro del sorpasso a 8’15 dall’intervallo lungo, ma Casini trova subito la tripla del 18-16. Forlì non segna e sul capovolgimento di fronte Jones prende un fallo che lo manda in lunetta con un 1/2 che vale il 19-16. A tenere Forlì in scia è Giachetti che segna in penetrazione i suoi primi 2 punti, ma Rieti riallunga con Vildera che dalla lunetta fa 1/2 per il 20-18 a 7’ dalla fine del periodo.10'- Nicola corre ai ripari e manda in campo Johnson. Marini accorcia per Forlì, ma Tomasini replica subito per il 14-10. Dopo un libero di Vildera, Di Liegro trova il 15-12. La partita diventa nervosa e inizia una girandola di cambi, ma la situazione non cambia fino alla prima sirena.6'- Il pareggio arriva dopo 2’ con un canestro di Vildera e uno di Jones che fissa l’8-8. Rieti stringe in difesa, recupera palla e Jackson sigla il primo sorpasso, poi Jones segna il 12-8 a 4’ dalla fine.3'- Avvio di gara senza sorprese nei quintetti, con i primi minuti equilibrati. Dopo 2’ il punteggio è sul 2-5 Forlì con 5 punti di fila di Lawson. Jackson prova ad accorciare, ma Marini infila la tripla del 4-8 a 7’ dalla fine del primo periodo.Questi i quintetti in avvio:Jackson, Tomasini, Toscano, Jones, VilderaGiachetti, Donzelli, Marini, Lawson, De LaurentiisGara due con la sorpresa Melvin Johnson. La Zeus scende al PalaSojourner a caccia della doppietta nella serie contro Forlì dopo la vittoria da infarto di domenica, con i romagnoli che cercano il punto del pareggio per spostare dalla loro parte il fattore campo. A referto è stato iscritto anche Melvin Johnson, che ha effettuato il riscaldamento con i suoi compagni e, a dispetto di quanto annunciato, potrebbe scendere in campo nel corso della partita. Atmosfera elettrica come domenica, con una cinquantina di tifosi provenienti da Forlì sistemati nella curva opposta alla Terminillo e oltre 2500 presenze nel resto del palazzo. Prima della palla a due coreografia da brividi, con le luci del palazzo che si sono spente e, mentre i giocatori reatini entravano in campo, gli spettatori hanno acceso le luci dei cellulari.