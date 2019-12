PRIMO QUARTO

COSI' IN CAMPO

RIETI - La Zeus Npc chiude il 2019 al PalaSojourner contro Treviglio, seconda forza del torneo e formazione in striscia positiva da quattro giornate.Al 10’: Vildera supera Borra e segna due punti. Entra Nikolic al posto di Vildera, il serbo si fa trovare libero da 3, ma spedisce il tiro sul ferro. Sull’altro lato del campo Palumbo va in lunetta e fa 2/2, ancora non decolla l’attacco reatino. Entra Filoni e la Npc cresce in difesa, termina la prima frazione con i liberi di Cannon, fa 1/2. Treviglio avanti 11 a 16. Al 7’: Ci pensa Passera a far girare l’attacco reatino, arrivano anche i primi punti di Vildera. Esce il play di Varese, al suo posto Fumagalli, Treviglio avanti 11 a 8Al 3’: Si parte, Brown in campo nonostante le voci di mercato, con lui Passera, Stefanelli, Cannon e Vildera. Subito Passera che alza la parabola e sblocca il match, pareggia i conti Borra. Stefanelli attacca bene il ferro, Cannon riceve il pallone e segna, siamo 4-4.1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All. Rossi2 Pacher, 8 Reati, 9 Caroti, 11 Nani, 12 Palumbo, 13 D'Almeida, 17 Manenti, 22 Ivanov, 68 Taddeo, 99 Borra. All. VertematiValzani (Mi), Valleriani (Fr) e Calella (Bo)