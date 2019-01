TERZO QUARTO

SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO

I QUINTETTI INIZIALI

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Caccia alla vittoria da record. La Zeus Energy Rieti scende in campo al PalaSojourner contro Treviglio per l’ultima di andata.27'- Rieti stringe le maglie in difesa, Jones strappa un altro rimbalzo e Nikolic infila il canestro del 30-35, parziale di 8-0, che costringe Vertemati a chiamare time out. Al rientro Adegboye ruba palla sulla rimessa, la serve a Casini che segna e prende fallo e segna il libero supplementare per il 33-35. Per muovere il tabellino di Treviglio servono due liberi di Olasewere che fa 2/2 per il 33-37. Rieti sbaglia in attacco e sul capovolgimento di fronte Olasewere prende fallo per un altro 2/2 che vale il 33-39 a 4’50 dalla fine. Rieti sbaglia un paio di azioni in attacco e poio Gigli inchioda la schiacciata del 35-39 prima della tripla di Olasewere per il 35-42 a 3’ dalla fine.25'- Rossi manda in campo un quintetto totalmente rivisto, con Adegboye, Casini, Tomasini, Jones e Nikolic per cercare subito il recupero dal -13 con cui si è chiusa la prima metà di gara. Rieti trova subito due tiri aperti da 3, ma li sbaglia con Casini e Tomasini. L’argentino recupera palla in difesa e Jones trova la tripla che apre il quarto per il 25-35. Pecchia commette fallo in attacco e Rieti torna avanti con un altro canestro di Adegboye per il 27-35 e il mini parziale di 5-0 in 1’30. Treviglio si butta in avanti ma non segna e alla fine Nikolic trova un fallo che lo manda in lunetta per un 1/2 che vale il 28-35 a 6’ dalla fine.20'- Al rientro Jones sblocca Rieti con un canestro da sotto, ma Nikolic di Treviglio segna per il 18-33 prima del 20-33 di Adegboye in penetrazione. Treviglio non si ferma e Nikolic segna ancora per gli ospiti. Rieti gestisce l’ultima azione del quarto e Tomasini segna l’ultimo canestro per il 22-35 con cui si va al riposo lungo.16'- Le due squadre vanno in confusione e il gioco si fa brutto. Rieti sbaglia molto da sotto e Treviglio ne approfitta con un canestro da sotto di Nikolic per il 16-28 a 5’ dalla fine. Sulla successiva azione d’attacco Rieti fa scadere i 24” e sul capovolgimento di fronte Frassinetti infila la sua terza tripla per il 16-31 a 4’ dalla fine costringendo Rossi a chiamare time out.14'- Il secondo quarto si apre con un canestro di prepotenza di Olasewere. Si lotta su ogni pallone e Jones prende fallo andando in lunetta con un 2/2 che vale il 16-24. Le difese si stringono e non si segna per oltre 1’. A sbloccare è Frassinetti per il 16-26 a 6’40 dall’intervallo lungo prima dell’errore da sotto di Conti a 6’ dalla fine.10'- Rossi cambia Conti e Gigli con Nikolic e Bonacini, ma è ancora Treviglio a trovare il canestro da 3 con Frassinetti e poi con due penetrazioni di Olasewere per il 12-20. Rieti va in bambola, perde palla in attacco e Caroti in contropiede infila il canestro del 12-22 sul quale Rossi è costretto a chiamare time out sul parziale di 11-1 per Treviglio. Al rientro c’è Casini in campo per Adegboye e Jones sblocca i suoi con un canestro da sotto che vale il 14-22 con cui si va al primo riposo.7'- L’americano di Rieti è in grande forma, strappa due rimbalzi in difesa e segna il canestro del 7-8 e a 5’ dalla fine del periodo Adegboye sigla il canestro del 9-8. Rieti vola sull’asse Adegboye-Jones, con l’americano che prende fallo e fa 1/2 ai libero per il 10-8. Vertemati decide di cambiare e a sorpresa manda in campo Olasewere. A ribaltare per gli ospiti è una tripla di Frassinetti per il 10-11, ma sul capovolgimento di fronte Tomasini prende fallo e dai liberi fa 1/2 per l’11-11 a 4’ dalla fine. Il nuovo sorpasso lo sigla Borra in schiacciata a 3’ dalla fine.5'- Partita che parte velocissima, con azioni rapide e dopo 3’ Treviglio prova il primo allungo sul 2-8 con due triple di Nikolic (omonimo del reatino) dopo i canestri di Gigli e Borra. A rimettere Rieti in scia è Jones con la tripla del 5-8 a 6’ dalla fine del primo periodo.Adegboye, Tomasini, Conti, Jones, GigliPecchia, Caroti, Frassineti, Nikolic, BorraC’è ancora una minima speranza di accedere alle Final Eight di Coppa Italia e, anche per questo, i reatini vogliono dimostrare di aver dimenticato Agrigento e tutte le polemiche di questi giorni. Con due punti Rossi chiuederebbe a 18 il girone di andata, segnando il miglior risultato da quando la Npc è in serie A2 e impostando al meglio il girone di ritorno per puntare ai play off. Tra gli ospiti c’è l’ex Jamal Olasewere, sul parquet per il riscaldamento ma che non dovrebbe scendere in campo. Prima della palla a due la Curva Terminillo ha alzato uno striscione polemico in riferimento ai fatti di Agrigento: "Grazie per le attenzioni. Sappiamo perdere da soli. Rispetto"