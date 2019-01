PRIMO QUARTO

I QUINTETTI INIZIALI

RIETI - Atmosfera elettrica al PalaSojourner per la sfida tra La Zeus Energy Rieti e la Mens Sana Siena.10'- Sul capovolgimento di fronte Rieti difende bene, Conti scappa in contropiede e subisce fallo, ma in lunetta fa 1/2 per l’11-10. La guardia si fa perdonare, ruba palla in difesa e serve Adegboye che va ad inchiodare una monumentale schiacciata per il 13-10 sulla quale tutto il PalaSojourner si alza in piedi ad applaudire. Siena sbaglia ancora in attacco e Adegboye punisce ancora per il 15-10 a 1’40 dalla fine del primo periodo. Moretti chiama time out e al rientro Rossi tiene Adegboye in panca per Bonacini. Al rientro Morais infila una tripla molto contestata (presunta infrazione di campo) che tiene Siena in scia, ma sul capovolgimento di fronte Bonacini prende fallo e fa 1/2 ai liberi per il 16-13. Sulla rimessa Casini commette fallo su Sanguinetti che va in lunetta per un 1/2 che vale il 16-14 e sul capovolgimento di fronte, a 40” dalla fine, Casini infila la tripla del 19-14. Siena sbaglia in attacco e sull’ultima azione Rieti non trova il canestro e si va al primo riposo sul 19-14.7'- Siena prova a farsi sotto e trova il -1 con Prandin a 5’ dalla fine del primo periodo. Adegboye sbaglia un sottomano per il nuovo allungo, ma Siena non ne approfitta e perde palla in attacco. Rossi fa un doppio cambio, con Conti e Carenza dentro per Gigli e Toscano. Rieti non segna e Morais punisce da 3 per il sorpasso 8-10, ma Adegboye impatta dalla media a 3’ dalla fine.5'- Avvio di gara a ritmi elevatissimi, con azioni veloci e tanti tiri. Dopo 3’ Rieti vola avanti 6-3 con una schiacciata di Jones dopo i canestri di Gigli e Adegboye e la tripla di Morais per Siena. Ad accorciare per i toscani è Pacher da sotto, ma Jones dalla media fa 8-5 a 6’ dalla fine del primo periodo.Adegboye, Tomasini, Toscano, Jones, GigliPrandin, Marino, Morais, Pacher, PolettiPubblico delle grandi occasioni sugli spalti, con presenze per la prima volta vicinissime alle 2500 unità e almeno un centinaio di tifosi senesi. Reatini carichi a molla dopo la grande vittoria di una settimana fa a Biella, con la voglia di infilare la terza vittoria di fila e continuare la corsa verso i play off. Squadra al gran completo per il coach Alessandro Rossi, che può contare su tutti gli effettivi a sua disposizione. All’andata vinse Siena di 3 punti dopo un tempo supplementare, al termine di una gara in cui Rieti andò avanti anche di 13 punti, ma non riuscì a tenere fino alla fine.