PRIMO QUARTO

I QUINTETTI INIZIALI

RIETI - Caccia al primato per la Zeus Energy Rieti. Gli uomini di Alessandro Rossi scendono in campo al PalaSojourner contro Legnano per il posticipo della ventitreesima del campionato di serie A2 con la possibilità di conquistare la vetta della classifica.4'- Rieti apre la gara con Jackson che va a giocare da play e i padroni di casa provano subito ad entrare in gara con una tripla di Carenza che non va. Legnano indurisce subito la difesa e a 7’ dalla fine del primo periodo vola sul 4-9 co una tripla di Raffa. Rieti perde palla in attacco e Bortolani a 6’ dalla fine sigla il 4-11.Jackson, Tomasini, Toscano, Carenza, JonesRaffa, Thomas, Laganà, Bortolani, BozzettiIn caso di vittoria, infatti, i reatini aggancerebbero Roma a 32 punti e diventerebbero la capolista in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Doppio esordio tra gli amarantoceleste, con Giovanni Vildera e Antino Jackson schierati a referto, con Angelo Gigli in tribuna e Marcos Casini. Prima della palla a due minuto di silenzio per ricordare Gigi Colarieti e Attilio Pasquetti.