RIETI - Un tuffo nella storia in un pomeriggio da amarcord. E’ la sintesi della giornata della Zeus Rieti che va in campo per la ventisettesima di campionato contro l’Eurobasket Roma.24'- Ad aprire le marcature nel secondo tempo è Jackson che porta subito i suoi sul +7 (42-35). I romani sbagliano in attacco e lo stesso Jackson infila la tripla del 45-35 a 8’ dalla fine del periodo. A tenere i romani a galla è ancora Loschi con una tripla a fil di sirena e poi Andrè Jones fa il 45-40. I reatini non si scompongono, difendono alla grande, Vildera stoppa Jones e in contropiede Tomasini sigla la tripla del 48-40 a 6’30 dalla fine del periodo, con Nunzi che chiama time out. Al rientro Hollis commette il suo quarto fallo in attacco a 6’ dalla fine.20'- Al rientro Tomasini trova il canestro del 35-33. Rieti difende fortissimo, Tomasini ruba palla e serve a Toscano l’assist del 37-33 a 1’ dalla fine del secondo periodo. Fanti riesce con una magia a rimettere i suoi a -2, poi il Jones romano commette il suo terzo fallo a 7” dalla fine del quarto e Rossi chiama time out per disegnare l’ultima azione. I romani protestano e prendono tecnico, ma Casini sbaglia il libero a sua disposizione. L’argentino si fa perdonare infilando a fil di sirena la tripla del 40-35 con il quale si va al riposo lungo.16'- La partita si infiamma, i romani sbagliano un paio di azioni e Carenza infila il 29-25 sul quale Nunzi chiama time out a 5’ dall’intervallo lungo. Al rientro Loschi trova una tripla pazzesca con le mani di Casini in faccia e rimette i suoi a -1, sul 29-28. Dopo uno 0/2 di Vildera ai liberi, Toscano sigla il 31-28, poi Conti strappa un rimbalzo in difesa e serve Vildera per il 33-28, al quale replica subito Loschi per il 33-30 a 3’ dalla fine. Rieti sbaglia in attacco e, sulla successiva azione, lo stesso Loschi infila la tripla del 33-33 (14 punti per lui) sulla quale Rossi chiama time out.14'- Al rientro i romani trovano il sorpasso con una tripla di Bushati che vale il 20-21. Rieti sbaglia in attacco e sul capovolgimento di fronte Loschi infila un’altra tripla alla quale replica subito Carenza per il 23-24 e, dopo un errore dei romani in attacco, Jackson sigla il 25-24 a 7’ dall’intervallo lungo. Nel momento più importante della Zeus, gli arbitri fischiano un contestabile fallo tecnico alla panchina. Fanti sigla dalla lunetta il 25-25, poi Roma perde palla e Vildera sigla il 27-25 a 6’ dalla fine.10'- A muovere il tabellino dei romani è Fanti con un 1/2 ai liberi per il 16-11. Carenza sbaglia la tripla e, sul capovolgimento di fronte, lo stesso Carenza fa fallo su Bushati che va in lunetta con un 2/2 per il nuovo 16-13 a 1’40 dalla fine del periodo. Vildera trova subito il nuovo allungo con il suo sesto punto che vale il 18-13 e Nunzi chiama time out. Al rientro Hollis trova un importante canestro al quale replica subito Vildera, ma Loschi trova a fil di sirena la tripla del 20-18 del primo intervallo.7'- A sbloccare il punteggio è Vildera con un canestro da sotto che vale il 6-4, pareggiato subito da Hollis. Fuoco di paglia perché Tomasini infila la tripla del 9-6. Su Rieti cade una pesantissima tegola, perché gli arbitri fischiano un fallo molto dubbio a Bobby Jones, costretto ad uscire per il suo terzo fallo. Dopo un altro fallo fischiato a Carenza, Hollis va in lunetta con un 2/2 a 4’40 dalla fine. A riallungare è Jackson con la tripla del 12-8, ma ancora Hollis accorcia ancora. La gara si infiamma e Toscano va in lunetta a 3’40 dalla fine con un 2/2 che vale il 14-10. I romani sbagliano in attacco e Toscano segna il 16-10 su assist del neo entrato Bonacini a 3’ dalla fine.4'- Rieti soffre nelle primissime fasi in difesa e concede due canestri facili ai romani. A suonare la carica è Bobby Jones, che ruba palla in difesa e va ad inchiodare una monumentale schiacciata sotto la Terminillo per il 4-4 a 8’ dalla fine del primo periodo. Le due squadre si fermano da un punto di vista realizzativo per una serie di fischi che caricano le due squadre di falli, con i due Jones entrambi a quota 2 a 6’ dalla fine.Jackson, Toscano, Tomasini, Vildera, JonesFanti, Loschi, Jones, Fall, HollisUna vittoria potrebbe dare alla truppa di Alessandro Rossi la matematica certezza dei play off (si dovranno vedere tutti i risultati e vedere tutti gli incroci di classifica), toccando il punto più alto nella storia della società reatina. Tra il sogno e la realtà, c’è di mezzo un pezzo importante del passato amarantoceleste: sulla panchina ospite siede Luciano Nunzi, coach della promozione in serie A2 proprio della Npc Rieti. A ricordare i fasti delle stagioni reatini, il presidente Giuseppe Cattani lo ha omaggiato con una targa, con il tecnico che ha ricambiato consegnando un mazzo di fiori alla signora Pierina, scelta come simbolo di tutta la tifoseria reatina. Un momento che ha diviso gli oltre 2mila del PalaSojourner, con moltissimi applausi, ma anche fischi piovuti soprattutto dalla curva Terminillo. Gli ultras, prima della palla a due, hanno alzato anche uno striscione di supporto per il John Silver Pub, accompagnato anche da un coro per il locale.