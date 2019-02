RIETI - Zeus Energy Rieti a caccia di vittorie e record al PalaSojourner contro Casale Monferrato.



TERZO QUARTO

27'- A tenere le distanze per Rieti è Toscano con un canestro da sotto, poi lo stesso Toscano commette fallo su Pinkins che dalla lunetta fa 1/2 per il 54-49 a 5’40 dalla fine del terzo quarto. Dopo un paio di azioni a vuoto in attacco, Martinoni trova il canestro del nuovo -3 Casale (54-51) a 4’20 dall’ultimo intervallo. Toscano riallunga andando a canestro su assist di Jones, poi Carenza trova un rimbalzo in difesa e serve Jones che subisce fallo e va al tiro per un 1/2 che vale il 57-51 con cui si arriva a 3’ dalla fine.

24'- La ripresa si apre con un canestro di Pinkins e uno di Toscano, poi Martinoni a 8’ dalla fine del terzo periodo sigla da sotto il 46-43. Rieti prova ad accelerare in attacco e Adegboye segna il 46-44. Tinsley trova la tripla del -2, ma Tomasini segna il suo 13° punto per il 50-46 a 6’50 dalla fine. Casale perde palla in attacco e ancora Tomasini va a bersaglio per il 52-46. Sul capovolgimento di fronte il reatino commette fallo su Martinoni che va in lunetta con un 2/2 per il 42-48 a 6’ dalla fine.





SECONDO QUARTO

20'- Ad allungare ancora per Rieti è Jones ai iberi, con un 2/2 che vale il 40-35 a 2’30 dalla fine del periodo, con l’americano che sale in doppia cifra (10 punti). Le difese si stringono e a muovere i tabellini è ancora Jones dai liberi con un altro 2/2 che vale il 42-35 a 1’30 dalla fine. Sul capovolgimento di fronte gliu arbitri fischiano due falli dubbi contro Rieti e il secondo manda in lunetta Valentini che fa 1/2 per il 42-36. Rieti si ributta in avanti e Conti subisce fallo in penetrazione: il reatino va in lunetta e fa 2/2 per il 44-36 a 35” dalla fine del secondo periodo. Neanche il tempo di rimettere la palla che c’è un fallo fischiato a Conti e Denegri in lunetta fa 2/2 per il nuovo 44-38. Nell’ultima azione di Rieti viene chiamato un fallo molto dubbio a Jones che manda Giovara in lunetta per un 1/2 che vale il 44-39 con cui si va al riposo lungo.

17'- Il pareggio arriva sulla successiva azione con una tripla di Musso che vale il 33-33 a 5’30 dalla fine. Il nuovo sorpasso lo sigla Toscano dalla lunetta con un 2/2, prima della tripla di Casini che arriva al termine di un’azione da Nba e che vale il 38-33. Casale perde palla in attacco e Ferrari a 4’10 dall’intervallo lungo chiama time out. Al rientro Rieti sbaglia in attacco e Martinoni segna il 38-35 a 3’ dalla fine.

14'- La seconda frazione si apre con una tripla di Casini per il 28-20 dopo l’errore in attacco di Italiano. Casale si tiene in partita dai liberi, con Pinkins che fa 1/2 e poi Musso 2/2 per il 28-23. Rieti perde palla in attacco con Bonacini e Musso in contropiede fa il 28-25. Bonaccini si fa subito perdonare con la tripla ddel 31-25 a 8’ dall’intervallo lungo. Pinkins accorcia ancora con un 2/2 dai liberi, poi Carenza commette passi e regala palla agli avversari. Rossi cambia e rimette Jones e Adegboye per Carenza e Bonacini. Musso trova la tripla del -1, ma Jones da sotto segna il 33-30 a 6’ dalla fine.



PRIMO QUARTO

10'- A tenere Casale in partita è sempre Cesana con la tripla del 19-15, ma Topmasini replica da 2 con il suo 11° punto che vale il 21-15. Rieti sbaglia in attacco e Casale trova un parziale di 5-0 che vale il 21-20 a 1’ dalla fine. Rossi chiama subito time out per rimettere a posto le cose. Al rientro Jones subisce fallo da Italiano e va in lunetta con un 2/2 che vale il 23-20. Gli ospiti sbagliano in attacco e sull’ultima azione Jones segna il 25-20 su cui si va al primo riposo.

7'- Gli ospiti continuano a non segnare e Rieti allunga ancora con un canestro dalla media di Tomasini che vale il 14-6 sul quale coach Ferrari chiama time out. Al rientro Denegri trova la tripla del 14-9 a 4’30 dalla fine del periodo. Sul capovolgimento di fronte Tomasini fa 1/2 ai liberi e poi Cesana mette un’altra tripla, alla quale però replica subito Tomasini con un’altra bomba per il 18-12 a 3’ dalla fine.

4'- Partenza di Rieti nel segno di capitan Gigli che infila 4 punti in 1’20 con un recupero nel mezzo e porta i suoi sul 4-1. Pinkins prova a tenere i suoi in scia, ma Romasini a 8’ dalla fine infila il 6-3. Il pareggio è targato Cesano con una tripla che vale il 6-6, ma Adegboye riporta i suoi avanti. Sale la difesa di Rieti e Casale perde due palle di fila in attacco con Aegboye che inicla il 10-6 a 6’30 dalla fine del periodo, con Jones che a 6’ dalla fine arrotonda sul 12-6.



I QUINTETTI INIZIALI

Zeus Rieti: Adegboye, Tomasini, Toscano, Jones, Gigli

Novipiù Casale Monferrato: Tynsley, Cesana, Denegri, Martinoni, Pinkins



La truppa di coach Alessandro Rossi scende in campo contro Casale Monferrato con una striscia aperta di 5 vittorie (la migliore del girone) e cerca di infilare la sesta per continuare a correre e a sognare. Folla delle grandi occasioni in un palazzo sempre più pieno, con le presenze che superano di gran lunga le 2.200 unità. Questi i quintetti in campo