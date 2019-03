SECONDO QUARTO

RIETI - Sfida d’alta quota tra Orlandina e Npc Rieti. Pubblico delle grandi occasioni al PalaSikeliaArchivi, c'è anche qualche reatino al seguito della squadra. Minuto di silenzio per Alberto Bucci, presidente della Virtus ed ex allenatore, vincitore, tra l'altro, di tre scudetti proprio per le Vu Nere.20'- Si accende anche Triche, bellissima la sua tripla. Capo sta dimostrando tutta la sua forza, ma la Zeus è lì, troppe conclusione da tre fallite finora. Jones sbaglia da tre, palla che poteva essere gestita meglio, ora il pubblico di casa becca il lungo statunitense. Altro giro in lunetta per gli ospiti, 2/2 per Bobby Jones, meno tre per Rieti. Bell'azione della Npc, con Toscano e Bonacini protagonisti, ma l'ex Reggio tira sul ferro, per Capo lascia il campo Triche. Che serata di Parks, altra tripla per lui, il migliore della partita finora. Termina 43-38 il primo tempo.17'- Allunga la Zeus, tripla di Jones, più 7 Rieti. Che giocata di Parks, parziale dell'Orlandina, che si porta a meno tre, grazie all'ex Trieste. Prima Bruttini serve il lungo paladino, che segna il canestro del meno 5, perde palla Casini, recupera palla Parks che schiaccia davanti a Jones. Ancora Bruttini, che sfrutta la sua fisicità, nonostante la doppia marcatura di Jones e Nikolic, che partita. Tomasini continua a fallire da tre, sorpasso Orlandina, parziale importante. Per la Zeus risponde subito Nikolic, Parks batte Conti, siamo sul 37-35.13'- Si torna in campo, Parks batte Carenza, arriva la parità, dall'altro lato del campo, Lucarelli commette fallo su Tomasini, che fa 2/2. Torna avanti Rieti, Nikolic pesca Carenza, chiuso male da Parks, altri due punti per il numero 17 dei reatini. Buona partenza per gli amarantocelesti, ottima prova di Carenza, altra tripla per lui. Qualche polemica verso gli arbitri da parte di Bruttini e coach Sodini, nervosismo in campo da parte dei paladini. Si torna a giocare, Parks tocca la doppia cifra, altri due punti per lui, per la Zeus infrazione di passi per Jackson. Punteggio sul 24-28.10'- Parks è va in lunetta, realizza soltanto il primo l'ex Trieste, Tomasini si prende un buon tiro che sbatte però sul ferro. Per l'Orlandina torna in campo capitan Bruttini, fa il proprio debutto in campo anche Laganà. Accorciano i reatini con Jones, che duello tra lui e Bruttini in area. Arriva la parità per la Zeus con Jackson, bravo a realizzare anche il tiro libero del sorpasso. Primi punti di Carenza, perfetto dalla media, bene la Npc in questa fase di gioco, intanto rientra Vildera al posto di Jones. Attacca male il ferro la Benfapp, ne approfitta Casini, preciso da tre, massimo vantaggio della Zeus. Vildera commette il suo secondo fallo, torna così in panchina, Bruttini punisce la Zeus dalla lunetta, è meno due per Capo. Termina il primo quarto, padroni che nell'ultimo minuto, riescono ad accorciare dal meno 6 al meno 2. Siamo sul 20-22.7'- Grande tasso tecnico in campo, parte la Zeus in contropiede Jackson pesca Jones che sbaglia, dall'altra parte Bellan trova fallo e canestro, più 5 per i siciliani. Si muove bene Vildera, che in area batte Bruttini, un cliente di certo non facile. Buona circolazione di palla della Zeus, protagonista Toscano, preciso dalla lunga distanza, risponde subito Bellan. Finora limitati abbastanza bene la coppia Trinche-Parks, tra le più forti del torneo. Arrivano i primi punti di Jones, entra Nikolic che commette il quarto fallo di squadra. Bene Bellan che tira da tre, a rimbalzo c'è Lucarelli che non sbaglia. Ingenuità di Jackson, per lui infrazione di 8 secondi. Siamo sul 15-12.3'- Pronti e via, subito ritmi alti tra le due squadre. La Zeus trova i primi punti del match, arriva il parziale di 6-0 dell'Orlandina, ma per gli ospiti arriva la prima tripla di Jackson. Parks trova altri due punti, fasi di gioco con errori dalla lunga distanza per entrambi le formazioni. Siamo sul 8-5Triche Lucarelli Bellan Parks BruttiniJackson Tomasini Toscano Jones Vildera2 Bruttini, 9 Laganà, 10 Murabito, 11 Parks, 12 Mobio, 17 Mei, 20 Triche, 21 Bellan, 73 Donda, 99 Lucarelli. All. Sodini.3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.Brindisi (To), Caforio (Br), Rudellat (Nu).L’ultimo incrocio contro la formazione paladina in terra siciliana risale alla stagione 2007/2008, tra Nsb e i padroni di casa, ad avere la meglio furono quest’ultimi, allenati allora da Meo Sacchetti. Lo scorso novembre i due punti se li è aggiudicati la formazione di Rossi, che aprirono una striscia di tre successi consecutivi.