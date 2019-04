I QUINTETTI INIZIALI

COSI’ IN CAMPO

RIETI - Ultima al PalaSojourner per la Zeus Npc Rieti nella regular season, in attesa dei playoff. Di fronte Agrigento. Prima della palla a due, omaggio di tutta la squadra ad Angelo Gigli, per il suo contributo alla causa amarantoceleste.Rieti: Jackson Tomasini Toscano Jones VilderaAgrigento: Bell Evangelisti Cannon Ambrosin GuarigliaGli uomini di Rossi, vogliono migliorare il piazzamento playoff, dopo il passo falso di Scafati c'è voglia di riscatto per Jones e compagni, che oggi recuperano anche Bonacini. Di fronte la bestia nera Agrigento, guidata dall'esperto Ciani, grande attenzione per Evangelista, ex della gara, che contro Rieti ha sempre fornito grandi prestazioni.1 Berrettoni, 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 32 Bonacini. All. Rossi.3 Bell, 5 Cannon, 7 Evangelisti, 8 Cuffaro, 11 Sousa, 13 Quaglia, 14 Ambrosin, 18 Guariglia, 40 Pepe, 41 Fontana. All. Ciani.Di Toro (Pg), Catani (Pe), Martellosio (Mi).