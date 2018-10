PRIMO QUARTO

Questi i quintetti iniziali

RIETI - Caccia ai primi due punti della stagione per la Zeus Rieti che scende in campo in una serata triste per lo sport reatino. Nel giorno del tredicesimo anniversario della morte dello Zio Willie Sojourner, la tifoseria amarantoceleste piange anche la scomparsa di Marco Tosti, ultras ventenne morto in mattinata in un incidente di caccia. Prima della palla a due è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del ragazzo e la Curva Terminillo ha ricordato il ragazzo con un silenzio del tifo nei primi 5’ di gioco, mentre è stato alzato uno striscione per Sojourner.Partenza a razzo delle due squadre che giocano subito a viso aperto e dopo 2’30 di gioco si vola già sull’8-7 con Jones e Gigli che ne mettono 4 a testa per Rieti. La difesa reatina tiene bene l’attacco siciliano, che fatica non poco a segnare. Bobby Jones sale in cattedra e porta Rieti al primo giro di boa sull’11-10 grazie ad un canestro e fallo (7 punti per lui).Frazier, Tomasini, Toscano, Jones, GigliClarke,Marulli, Ayers, Pullazi, Renzi