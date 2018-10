Mens Sana Siena:

TERZO QUARTO

SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO

I QUINTETTI INIZIALI

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Zeus Npc Rieti al PalaEstra di Siena per la seconda giornata del campionato di serie A2 di basket.Nel primo turno, Rieti sconfitta da Biella al PalaSojourner, Siena vittoriosa a Tortona.Si riparte dal più 8 per Rieti, con doppio errore da entrambe le parti, poi Bobby Jones segna la tripla del 32-43. Toscano porta Rieti sul più 12: 33-45. Jones sbaglia il suo primo tiro da tre: finora, 0/4 da 2 e 2/3 dalla distanza. Il vantaggio ospite si mantiene sul più 10. Ancora da tre, questa volta Frazier e Rieti vola a 39-52.Il secondo quarto inizia con Rieti avanti di tre punti, 17-20. Dopo un minuto, il punteggio non si sblocca, con errori al tiro e palle perse da entrambe le parti. Frazie, con un tiro libero, porta Rieti a più 4. Tripla di Carenza: 17-24. Siena accorcia, ma in questa fase sono numerosi gli errori da entrambe le parti. Bonacini da 3: 19-27 alla metà del secondo quarto. E ancora Tomasini a portare Rieti al massimo vantaggio, più 11. Poi al 16' è 24-33. Tomasini a quota 14 punti personali ed è 27-37 al 18'. A un minuto dal riposo, siena risponde, ma il vantaggio esterno rimane sul più 10: 30-40. Il secondo quarto si chiude 32-40, con un parziale di quarto di 15-20. Bobby Jones con 0 su 3 al tiro da 2 e 1 su 1 dalla distanza.La partita inizia con una palla persa per il senese Morais. Poi Poletti sigla i primi due punti. Tomasini realizza da 3 per Rieti e al 3' il parziale è di 6-3 per i toscani. In questo inizio, con Siena sempre avanti, Rieti si rivela precisa da tre. A segno anche Toscano. Tomasini sigla la parità, poi Mens Sana di nuovo avanti: 10-8 a metà primo quarto. Tomasini già autore di 7 punti porta avanti per la prima volta Rieti: 10-12 al 6'. Toscani di nuovo in parità. Per Jones, fino ad ora, 0 su 2 al tiro. Tomasini riporta avanti Rieti all'8'. A un minuto dalla fine della prima frazione, Siena di nuovo avanti in una partita fin qui molto equlibrata. Rieti torna avanti grazie a una bomba di Casini: 17-20 il finale di primo quarto.0 M. Poletti2 A. Pacher6 C. Morais8 T. Marino17 R. Prandin1 L.Berrettoni30 J. Frazier23 A. Nikolic17 G. Carenza14 B. Jones