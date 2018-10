QUARTO QUARTO

RIETI - Zeus Npc Rieti al PalaSojourner contro Cassino per la quarta giornata di campionato nel Girone Ovest di serie A2 di basket.Si riparte dal +3 Zeus. Pepper commette subito il quarto fallo. Bobby Jones va a canestro e subisce fallo per il 62-57. Ingrosso protesta per un presunto fallo subito da Bobby Jones. Poi fischiato fallo antisportivo a Simone Bagnoli, l'altro grande ex: Rieti al 32' va a più 7, 64-57, massimo vantaggio. Quinto fallo fischiato a Bagnoli, che deve così uscire. Jackson fa 3/3 ai liberi, quindi Gigli da 2: 66-60. Ingrosso da 3 e poi fallo in attacco di Jones: 66-63 e Cassino torna a un passo. Paolin sigla la nuova parità: 66-66 al 33'. Intanto, per Frazier, si sospetta una frattura al piede. Fallo di Casini e Cassino in lunetta. Ospiti di nuovo avanti, 66-68, e fallo in attacco di Carenza.La Zeus riparte per recuperare e si porta sul 33-41. La Zeus riparte forte e si porta sul meno 1, sul 42-43, ma Frazier si infortuna alla caviglia e deve uscire: difficile rivederlo in campo. E Cassino con Paolin si riporta sul più 4: 42-46. Il punteggio per un minuto non si muove. Bobby Jones in panchina, in una partita che finora non l'ha visto protagonista. Raucci riporta Cassino sul +6: 42-48. A metà quarto è 43-48, poi Carenza sigla il 47-50. A 3' dal termine del quarto il risultato è 47-51. Ingrosso sigla la tripla, poi la Zeus si riporta a -2: 52-54. Carenza da 3: 55-54, nuovo vantaggio della Zeus dopo tanto tempo. A 1' dal termine del quarto, Rieti a più 1 con Casini. Bagnoli uno su due dalla lunetta: 57-57. Tomasini segna e subisce fallo: Zeus a più 3, 60-57. E' il finale di quarto, con un parziale pro Rieti di 29-16 nonostante Frazier out per infortunio.Si riparte sul 17-18 per Cassino. L'ex Pepper già a quota 9 punti. ieti non segna da diversi minuti, De Ninno sigla il più 3 esterno: 17-20. Dopo Ingrosso, Casini torna a fare canestro per Rieti. Molti errori in avanti per i padroni di casa. Rientra Frazier. Cassino, senza strafare, si porta sul +7: 19-26. A metà secondo quarto, con Raucci e Ingrosso, ospiti al massimo vantaggio: 19-26. Frazier riporta Rieti a meno 4 con un tiro da 3, ma Bagnoli va a segno: 22-28. Fino ad ora, la peggior Rieti della stagione e Cassino vola a +9, quindi il +10: 24-34. Pepper scatenato, a quota 15 punti e Cassino vola a +13: 24-37 a 2' dalla fine del secondo quarto. Toscano torna a segnare per Rieti, sempre a meno 13. Piccola reazione per la Zeus, che a 1' dal termine si porta sul 28-39. Il secondo quarto si chiude sul 31-41, con un parziale di quarto di 14-23.Il primo canestro è firmato Rieti con Frazie, per il 2-0 iniziale. Avvio sprint per rieti, con Tomasini autore di 6 punti: 10-3 al 3'. Pepper, ex Rieti, avvicina Cassino, poi Gigli conferma le distanze: +5. Ma Cassino torna sotto al 10-7, quindi il 12-7 a metà primo quarto. Rieti, per il momento, sembra controllare il match grazie a una buona prova collettiva: 17-9 al 7'. Cassino si riavvicina e a 1' dalla fine si riporta sul 17-14. Pepper riporta sotto Cassino, che poi va in vantaggio: 17-18, il primo per Cassino, proprio sul finale di primo quarto, che finisce così.: Toscano, Tomasini, Jones, Gigli, FrazierBagnoli, Jackson, Pepper, Raucci, Paolin