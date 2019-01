TERZO QUARTO

COSI’ IN CAMPO

RIETI - Terza giornata di ritorno nel campionato di serie A2, si sfidano 2B Control Trapani e Zeus Npc Rieti.30'- Trapani concreta in attacco in questa fase di gioco, ma di fronte c'è la difesa più forte del torneo che non lascia grandi margini di rimonta ai siciliani. Toscano scarica per Carenza, che non trova il canestro, Trapani torna a segnare con Clarke, sono 17 per lui. Continua lo show di Bobby Jones, altri tre punti per lui, la Zeus sta allungando ulteriormente il proprio vantaggio. Errore per Adegboye in lunetta, per Trapani continua a segnare solo Clarke. Escono Nikolic e Bonacini per questo finale di terzo quarto. Termina 52-65.27'- Continua la crescita dei siciliani, anche Ayers trova un canestro da tre, ma la Zeus in fase offensiva è più viva che mai. Clark trova due punti con una conclusione forzata che entra nella retina, per la Zeus Bonacini non trova il canestro. Per Rieti ancoraa segno Adegboye. Jones subisce fallo e va in lunetta, 2/2 per lui. Al 27' è 47-61.24'-Si torna in campo, subito Clarke sugli scudi con una grandissima tripla. Per la Zeus a segno Gigli, ospiti che continuano a catturare rimbalzi importanti. Due punti per Renzi sotto canestro, in crescita Trapani in questo inizio, di nuovo a segno Clarke. Siamo sul 42-51.20'- Clarke va nuovamente a segno e Rossi sfrutta il time out. Adegboye attacca bene il ferro e realizza, risponde capitan Renzi, primi punti per lui, finora limitato alla grande dalla difesa di Rieti. Ayers va a segno da tre, accorciando lo svantaggio, ancora Adegboye da tre, che serata per il britannico. Renzi trova un grande canestro dalla lunga distanza, termina così il primo tempo, 35-45 il punteggio.17'- Jones aumenta il vantaggio, 2/2 in lunetta, ennesima grande prestazione per l'ex Virtus. Ancora Bobby, seconda tripla consecutiva, Trapani va in tilt, Parente richiama i suoi in panchina, break di 13-2. Casini recupera un gran pallone e mette un'altra tripla dei suoi. Percentuali altissime dei reatini dalla lunga distanza questa sera. Clarke mette fine al break di 16-2 per gli ospti. Siamo sul 22-38.13'- Inizia la seconda frazione, entrano Adegboye e Conti, finora rotazioni ampie da entrambi i coach. Mollura va in lunetta e fa 2/2, per la Zeus allunga nuovamente Adegboye. Trapani lascia troppo spazio al britannico che non perdona dalla lunga distanza. Per la Zeus in campo Jones, subito a segno da tre. Ora doppia cifra di vantaggio, 20-30.10'- Che giocata di Jones, prima si rende protagonista con una schiacciata, nella successiva azione recupera un rimbalzo difensivo e conclude da tre, realizzando. Parente è costretto a chiamare Time Out. Trapani rientra in campo e accorcia, con Pullazi che trova un'altra tripla per i suoi, Rossi cambia quintetto, in campo Bonacini, Casini, Carenza e Nikolic. Proprio Carenza allunga il vantaggio, trovando i primi punti della sua partita. Dall'altra parte del campo Casini commette fallo su Mollura, che realizza due tiri liberi. Trapani finora ha segnato solo dalla lunga distanza e in lunetta. Termina il primo quarto, 16-22.6'- Gigli in ottima forma realizza di nuovo ancora dalla media. Dopo 4 minuti arrivano i primi punti per i granata, dalla lunga distanza, risponde subito Adegboye trova la sua prima tripla della serata. La Zeus commette fallo e manda Pullazi in lunetta, che fa 2/2. Bell'azione di Trapani, con tutti i giocatori che toccano il pallone, realizza Ayers. Si rifà sotto la 2B Control, 8-11.3'- Si inizia, primi punti per Gigli a segno dalla distanza. Ancora il capitano, realizzo un piazzato, lasciato solo dalla difesa trapanese. Buona circolazione di palla per la Zeus, Trapani male in esecuzione. Tomasini trova un fallo e va in lunetta, realizzando entrambi i liberi. Punteggio sul 6-0.Clarke, Ayers, Miaschi, Pullazi, RenziAdegboye, Tomasini, Toscano, Jones, Gigli9 Artioli, 5 Renzi, 11 Miaschi, 14 Czumbel, 15 Clarke, 18 Mollura, 22 Marulli, 25 Nwohuocha, 42 Ayers, 55 Pullazi. All. Parente.5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini, 45 Adegboye, Annibaldi. All. Rossi.Caforio (Br), Tallon (Bo), Callea (Ss)La gara all'andata valse il primo sigillo stagionale per gli uomini di Rossi, oggi lanciatissimi in classifica, forti della terza posizione. La compagine di coach Parente arriva da quattro vittorie negli ultimi 5 incontri, e va a caccia di conferme al PalaConad, campo difficile per la Npc, dove l'ultima vittoria risale all'aprile del 2016, 73-74 il finale, decisivo l'errore di Renzi al tiro libero, che aprì la strada della salvezza per i reatini.Zeus al completo questa sera a Trapani, dove per portare a casa i due punti servirà la consueta solidità difensiva, mostrata nelle ultime gare, per limitare la grande organizzazione d'attacco dei granata, che vede in Renzi e Clarke due protagonisti.