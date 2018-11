SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO

I QUINTETTI INIZIALI

RIETI - «Contro la malasorte combattere fino alla morte»: è questo lo striscione alzato dalla Curva Terminillo durante la presentazione della Zeuz Energy Rieti.5' - Il secondo quarto si apre con due canestri veloci di Tomasini (7 punti per lui) e Allodi che lasciano la situazione invariata (16-16). In campo si vede finalmente Alberto Conti che gioca i primi minuti del suo campionato. Le due squadre vanno di nuovo in confusione e passano un paio di minuti segnati da errori clamorosi al tiro. A segnare il nuovo vantaggio di Latina è Allodi dimenticato sotto canestro dalla difesa di Rieti, ma sul capovolgimento di fronte Conti rimedia un fallo e va dalla lunetta dove fa 1/2 per il 17-18 a 7’10 dall’intervallo lungo. Latina allunga con Di Bonaventura e, dopo un canestro di Tomasini, Allodi fa il 19-22 sul quale Rossi chiama il primo time out dell’incontro. Al rientro Rieti trova un 1/2 con Tomasini ai liberi (10 punti) e poi Carenza a 5’ dall’intervallo pareggia sul 22-22.10' - A 4’30 dalla fine del primo periodo Rieti prova a riallungare con un 1/2 di Jones e un canestro di Toscano da sotto. Latina sul capovolgimento di fronte trova un canestro di Larson e gli arbitri fischiano fallo tecnico a a Toscano per comportamento antisportivo. Fabi sbaglia il libero supplementare, ma Rossi è costretto a richiamare il giocatore in panchina per 2 falli e a mandare sul parquet. Passano due minuti di totale caos, con errori colossali da una parte e dall’altra, con Latina che trova il sorpasso a 2’40 dalla fine del primo quarto con un 2/2 di Tavernelli che vale l’8-9. Rieti sbaglia ancora in attacco e Fabi da 3 punisce portando i suoi sul +4 (8-12). Rossi richiama in panchina Gigli mandando in campo Carenza e Rieti trova il sorpasso con un parziale di 6-0 con 4 punti di Casini e 2 di Tomasini. A trovare il pareggio a fil di sirena è Tavernelli che dalla lunetta fa 2/2 per il 14-14.5'- Partenza equilibrata con Rieti che trova subito una tripla con Tomasini e prova a stringere le maglie in difesa. Latina fatica a trovare sbocchi offensivi ma, dopo un apio di minuti, trova il pareggio sul 3-3. La partita si infiamma e si va avanti sul punto a punto con un canestro di Jones al quale replica subito Tavernelli per il 5-5 col quale si arriva al 5’.Tomasini, Toscano, Casini, Jones, GigliLawrence, Tavernelli, Fabi, Carlson, AllodiLa squadra di coach Alessandro Rossi va a caccia alla seconda vittoria consecutiva contro tutto e contro tutti. I reatini, infatti, scendono in campo al PalaSojourner per la sesta di campionato contro Latina con una squadra da inventare a causa di una lista infinita di infortunati: Gigli, Tomasini, Toscano, Bonacini e Nikolic non sono al top e in settimana si sono allenati a ritmi ridotti. Si spera nell’apporto di Alberto Conti, regolarmente in panchina e che oggi potrebbe giocare la sua prima partita di campionato dopo la frattura del dito medio della mano destra. Pubblico in lieve calo rispetto alle precedenti uscite, con circa 1500 tifosi sugli spalti.