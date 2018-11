RIETI - E' la serata del derby tra Viterbese e Rieti. Per i padroni di casa è la prima partita in questo campionato, il Rieti di Ricardo Chéu cerca riscatto dopo tre sconfitte consecutive.

SECONDO TEMPO

20' - Terzo ammonito per la Viterbese, di tratta di Baldassin

17' - Siluro sul primo palo di Gondo che però trova pronto Forte. Corner per il Rieti

14' - Secondo cambio per la Viterbese, fuori Cenciarelli, dentro Pacilli

9' - Altro giallo per la Viterbese, è il secondo, stavolta sventolato all'indirizzo di Sini

6' - Colpo di testa di Saraniti, pallone fuori di poco

3' - Viterbese che è partita all'assalto in questo secondo tempo

1' - Partito il secondo tempo, solo un cambio per la Viterbese, Rieti con gli stessi undici

Squadre di nuovo in campo. Cambio Viterbese, fuori Damiani, dentro Baldassin



PRIMO TEMPO

45'+2' - Si chiude il primo tempo con il Rieti ancora pericoloso. Bella azione personale di Cericola che serve Gondo. Il tiro dell'attaccante è però centrale. Squadre al riposo sullo 0-1

45' - Assegnati due minuti di recupero. Cartellino giallo per Dabo, secondo ammonito in casa Rieti

43' - Bella giocata di Saraniti che però calcia sull'esterno della rete

41' - Ottimo Rieti fino a questo momento. La formazione di Chéu tiene bene il campo, vantaggio meritato

36' - Rieti in vantaggio. Grande azione di Gondo, che entra in area di rigore e di sinistro incrocia un gran diagonale. Primo gol dell'attaccante in stagione

32' - Primo ammonito anche per la Viterbese, si tratta di De Vito

27' - Pericoloso il Rieti. Bel cross di Diarra, bello stacco di Todorov che sfiora palo e gol

24' - Ci prova Cericola da quasi 30 metri, pallone altissimo sopra la traversa. Rieti comunque vivo

20' - Tripla occasione per il Rieti ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rieti vicinissimo al vantaggio, miracoloso Forte, che poi travolge Gualtieri che rimane a terra

15' - Grande agonismo in campo. Le squadre lottano su ogni pallone. Clima da derby. Ora buon calcio di punizione per i padroni di casa

10' - Grande chance per la Viterbese. Polidori spara su Chastre praticamente a botta sicura

9' - Primo calcio d'angolo per il Rieti. Azione pericolosa con il destro sporco di Maistro. Si salva la Viterbese

6' - Primo squillo Viterbese, bravo Chastre a salvare

4' - Primo ammonito del match, si tratta di Matteo Cericola, che ha fermato una ripartenza della Viterbese

1' - Partita la gara, Viterbese in completo giallo a righe nere. Completo bianco per il Rieti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Viterbese: Forte, De Giorgi, Atanasov, Cenciarelli, Bovo, Saraniti, Palermo, Polidori, Sini, De Vito, Damiani. All. Lopez

Rieti: Chastre, Dabo, Gallifuoco, Gualtieri, Papangelis, Diarra, Maistro, Palma, Cericola, Todorov, Gondo. All. Chéu

Arbitro: Meleleo di Casarano (Perrotti-Severino)

Il tecnico portoghese si gioca la doppia punta: in campo Todorov e Gondo dal primo minuto. Out anche Pepe e Vasileiou, difesa composta da Papangelis a sinistra, Gallifuoco e Gualtieri( che vince quindi il ballottaggio con Delli Carri) centrali. Il centrocampo potrebbe essere a rombo con uno tra Palma e Diarra vertice basso, e con Cericola a supporto delle due punte. Sono circa 30 i tifosi reatini presenti al "Rocchi"

