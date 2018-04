di Christian Diociaiuti

RIETI - Dallo stadio Anco Marzio di Ostia la diretta della partita tra Ostia e Rieti. È il match point per la serie C degli amarantocelesti, con due partite di anticipo sulla fine del campionato.



LA DIRETTA

9' Fase di studio. Pochi istanti prima del decimo minuto Luciani in area servito da Scevola chiede un fallo di mano ma gli viene fischiata una punizione contro per una spinta.

3' Rieti con il consueto 4312, Ostia che risponde con il 442 davanti ci sono Roberti e Olivetti.

1' iniziata la gara iniziata la gara tra Rieti e Ostia allo stadio Anco Marzio





VERSO LA STORIA

Mentre i tantissimi tifosi da Rieti - sono stimati 500 - stanno pian piano entrando allo stadio Anco Marzio, la squadra si riscalda. Rispettate tutte le attese sulla formazione. Difesa senior e centrocampo con Scevola; in attacco Giunta dietro a Scotto e Marcheggiani. Greco manda in campo Roberti: il bomber ha bisogno di gol per rimanere in corsa per il titolo di capocannoniere. Ma le motivazioni del Rieti sono fortissime: con un solo punto fa la storia e sale in Serie C. Basta una vittoria o un pareggio oppure con la sconfitta, serve che l'Albalonga non vinca contro l'Anzio. La giornata di festa è partita già da Piazza Cavour questa mattina sta proseguendo sul litorale.



LE FORMAZIONI

Ostiamare: Barrago, Belardelli, Colantoni, Bellini, Mazzei, Calveri, Olivetti, Pedone, Roberti, Attili, Proietti. All. Greco. A disp: Giannini, Sarrocco, Scaccia, Monfreda, Ceccarelli, Dioguardi, Pellegrini, Maestri, Saltalamacchia.

Rieti: Scaramuzzino, Biondi, Ispas, Giunta, Scardala, Scotto, Luciani, Scevola, Dionisi, Marcheggiani, Cuffa. All. Parlato. A disp: Foscarini, Proto, Cericola, Graziano, Tirelli, Sivilla, Tiraferri, Minincleri, Dalmazzi.

Arbitro: Panettella di Bari

