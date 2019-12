SECONDO QUARTO 34-34

PRIMO QUARTO 14-10

COSI' IN CAMPO

2B Control Trapani

Zeus Energy Rieti

Arbitri

Ultimo aggiornamento: 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Zeus Npc torna in campo, c'è la sfida del PalaIlio contro i padroni di casa della 2B Control Trapani. Per Trapani out Bonacini, in campo il giovane Tartamella.10’: Brown all’attacco, subisce fallo al tiro da 3 e in lunetta è preciso: 3/3 ai liberi e vantaggio Zeus, 25-27. Trapani si riporta avanti grazie alla tripla di Mollura, per Rieti si sblocca Vildera, ma tra le file granata continua a funzionare il gioco in post basso di Renzi. Ad un minuto dal termine, perfetta parità: Brown è ancora perfetto a cronometro fermo, 8/8 finora, Rieti avanti. Il primo tempo termina 34-34.7’: Trapani dimentica Stefanelli, bravo a colpire dalla lunga distanza. Rossi toglie Passera e lancia Pastore in regia, ma è Cannon a smuovere il punteggio, 5 punti consecutivi del Mvp di ottobre e la Npc torna sul meno 1: 25-24.3’: Massimo vantaggio siciliano, 17-10 ad inizio secondo quarto. Arriva il primo canestro di Cannon, bravo a siglare anche il libero aggiuntivo, ma arriva immediatamente la replica di Corbett che spedisce i suoi sul +8 e Rossi ferma il gioco. Prova ad accorciare le distanze la Npc, 23-16 il punteggio.10’: Buona giocata della difesa trapanese, fallo in attacco di Cannon e la palla resta nelle mani della 2B Control. Allungo dei granata, a segno con Palermo dalla lunetta, la Zeus rialza la testa con Zucca, bravo a mettere a segno la prima tripla di giornata. Rotazioni continue da ambo le parti e a pagarne è il gioco offerto dalle due formazioni in campo: Zucca fallisce da 3, l’azione personale di Corbett invece va a segno, il primo quarto termina 14-10.7’: Altra ingenuità di Vildera su Renzi, già al secondo fallo il reatino. Male la Zeus in questa fase, Stefanelli finora in difficoltà lascia il campo e fa posto a Filoni. Torna in attacco la Npc, primo canestro su azione di Brown, Rieti torna sul meno 1. Contropiede vincente di Corbett, Trapani avanti 10-7.3’: Si parte, la Zeus con Brown sblocca il punteggio del match, dalla lunetta è un cecchino e fa 3/3. Per Trapani a segno il giovane Tartamella, applaudito dal pubblico locale, arriva anche il rimbalzo vincente di Spizzichini, primo vantaggio trapanese con Renzi. Siamo sul 6-5.: 2 Goins, 3 Basciano, 5 Renzi, 6 Dosen, 7 Spizzichini, 8 Ceparano, 18 Mollura, 21 Corbett, 24 Palermo, 25 Nwohuocha, 32 Bonacini. All. Parente: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All. Rossi: Wassermann (Ts), Patti (Pe) e Praticò (Rc)