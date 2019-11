PRIMO QUARTO

Zeus Energy Group Rieti

Edilnol Biella

RIETI - In un’ottava giornata che ha già regalato diverse indicazioni importanti, come la vittoria di Trapani sulla capolista Casale, il successo di Napoli su Bergamo, e non ultima la sconfitta interna dell’Ebk Roma contro Scafati, prossima avversaria della Zeus, anche la Npc è chiamata al riscatto nel match delle 18 contro Biella.10’: Lombardi mostra a tutti il suo atletismo, Zucca colpisce in contropiede e si iscrive a referto, Galbiati ferma il gioco. Che difesa di Pastore, tanta grinta per questa Rieti da parte del numero 17, che strappa gli applausi del palazzo. Rieti perde palla in attacco, Biella né approfitta con Bortolani, che mette in mostra il meglio del suo repertorio. Biella continua a sbagliare dalla lunetta, Cannon allunga di nuovo, 23-14.7’: Filoni tira a rimbalzo c’è Cannon reattivo, che allunga sul +7. Errori grossolani da parte di Vildera, Galbiati mette Lombardi. Esce Vildera per Zucca, Fumagalli serve un assist al bacio per Filoni, che sigla i primi punti di giornata. Allunga prepotentemente Rieti, Brown mette una tripla delle sue, in campo anche Pastore. 16-9.3’: Classico starting five per la Zeus Npc, ci pensa capitan Vildera ha sbloccare immediatamente le marcature. Rieti gioca bene in post, Biella deve ancora prendere le misure con l’attacco reatino, che colpisce con Cannon. Saccaggi in lunetta fa 0/2, discorso differente per Brown, preciso a cronometro fermo, 2/2. Buon inizio, 7-2.: 1 Francesco Stefanelli, 2 Carlo Fumagalli, 3 Marco Passera, 4 Elijah Brown, 5 Jalen Cannon, 8 Giovanni Vildera, 16 Dario Zucca, 17 Andrea Pastore, 23 Aleksa Nikolic, 75 Niccolò Filoni, 97 Gabriele Mammoli. All. Rossi: 0 Daniel Donzelli, 2 Emmanuel Omogbo, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Simone Barbante, 11 Lodovico Deangeli, 12 Giordano Bortolani, 15 Lorenzo Saccaggi, 20 Matteo Pollone, 21 Eric Lombardi, 22 Federico Massone, 24 Ed Polite jr. All. Galbiati: Scrima (Cz), Puccini (Ge), Almerigogna (Ts)