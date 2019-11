SECONDO QUARTO 39-43

PRIMO QUARTO 20-25

COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Ebk Roma

Arbitri

RIETI - La Zeus Npc, a meno 2 dalla vetta, deve rispondere al successo di Torino nell'anticipo di ieri e sperare magari in un passo falso di Casale. Ma prima di fare calcoli e tornare a sognare c'è da battere l'Ebk Roma, fanalino di coda con 0 punti, il derby delle 18 è più delicato di quanto possa sembrare.10’: Fallo di Passera, Fattori in lunetta è preciso e porta i suoi avanti. Miles e Chinellati colpiscono Rieti, che chiude sotto 39-437’: In campo Nikolic, Fumagalli perde una palla incredibile e Roma si riporta sul meno 1. Il play si riscatta con una tripla allo scadere, gira meglio l’attacco reatino, più 6 Zeus. Taylor accorcia, Rossi toglie Nikolic, ma quante ingenuità in attacco per Rieti. 37-333’: Si torna in campo, Vildera accorcia ma commette anche il suo secondo fallo personale. Rieti continua a sbagliare, ma riesce a riportarsi avanti. Punteggio sul 28-25.10’: Gioco da tre punti a segno per Miles, Rossi richiama i suoi, un po’ distratti in questa fase. Allunga Roma, Rossi cambia volto ai suoi, in campo Pastore e Passera. Rialza la testa la Npc, Pastore e Filoni, colpiscono in contropiede Roma, ristabilendo così l’equilibrio. Sbaglia nel finale la Npc, break dei romani, che chiudono 20-25.7’: Buon approccio dei romani, prima tripla di Stefanelli, Rieti avanti di uno. Sbagliano Vildera e Cannon sotto canestro, l’Ebk ne approfitta con Taylor, che fa valere tutta la sua forza fisica. 10-133’: Fumagalli al posto di Passera, è la prima novità di giornata, Fattori sblocca le marcature del match, replica Vildera. Per l’Ebk allungano Loschi e Miles, di Brown la tripla della parità. 7-7: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All. Rossi: 0 Viglianisi, 1 Miles, 6 Fanti, 11 Loschi, 13 Cicchetti, 14 Fattori, 16 Chinellato, 18 Sacchettini, 35 Taylor, 44 Graziani. All. Maffezzoli: Cappello, Raimondo e Doronin