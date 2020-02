SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO

LE FORMAZIONI

RIETI - Da Mariani a Caneo. Dopo l'ennesimo cambio di tecnico in questa stagione il Rieti riparte da Monopoli per inseguire la salvezza, sempre più complicata.9'- Conclusione pericolosa di Salvemini che si perde di poco oltre la linea di fondo8'- Altro cartellino giallo, stavolta se lo becca Kalombo4'- Doppio cambio per il Rieti. Dentro Mirko Esposito al posto di Serena. Dentro anche Vignati al posto di Fiumara1'- Via al secondo tempo. Si riparte dallo 0-0, nessun cambio45+1'- Termina il primo tempo. Monopoli e Rieti al riposo sullo 0-045'- Assegnato 1' di recupero41'- Traversa clamorosa colpita dal Monopoli. Gran tiro di Cuppone che si infrange sul legno39'- Annullato un gol al Monopoli. Salvemini spinge in porta di testa, ma era in fuorigioco37'- Caneo dopo il rosso corre ai ripari. Fuori Persano, dentro Morrone, un centrocampista35'- Monopoli vicinissimo al vantaggio. Tiraferri salva sulla linea sugli sviluppi di un corner31'- Possibile svolta del match, espulso Zanchi. L'esterno stende da dietro un avversario e si becca il secondo giallo. Rieti in dieci29'- Altro corner per il Monopoli. Pallone messo dentro all'area ma che sfila oltre la linea di fondo26'- Rasoiata di Zampa che sfiora il palo. Rieti non lontano dal vantaggio24'- Ora buon calcio di punizione dal limite per il Rieti, nell'occasione ammonito De Franco23'- Primo cambio per il Monopoli. Piccinni lascia il campo, al suo posto Carriero22'- Quarto corner per il Monopoli, che continua a premere19'- Altro cartellino giallo, stavolta per Zanchi, che si porta avanti il pallone con un braccio17'- Primo cartellino giallo del match, sventolato all'indirizzo di Zampa, ex della gara15'- Il Monopoli ora ha alzato il baricentro e prova a chiudere il Rieti nella sua metà campo13'- Azione sulla destra di Tsonev, che finisce a terra. Secondo il direttore di gara è punizione dal limite, ma il fallo sembrava avvenuto dentro l'area.9'- Buona trama del Monopoli chiusa da una conclusione di Cuppone che si perde sul fondo5'- Errore in disimpegno del Rieti, primo corner del match in favore del Monopoli2'- De Paoli entra in area di rigore da posizione defilata e calcia: pallone fuori. L'attaccante chiedeva una deviazione1'-Iniziata la gara, Monopoli in possessoProprio Bruno Caneo si affida al solito 3-4-3 senza però un perno come Aquilanti. C'è Zampa ad adattarsi nei tre dietro, insieme a Kalombo e Fiumara, Serena e Tirelli centrali, sulle corsie confermati Tiraferri e Zanchi. Tridente offensivo con Persano, De Paoli e Russo. Sono tre le sconfitte consecutive per il Rieti, che affronta un Monopoli reduce dal ko interno contro la Sicula Leonzio.Antonino, Giorno, Pecorini, Salvemini, Piccinni, Cuppone, Tsonev, Maestrelli, Donnarumma, De Franco, Hadziosmanovic. All. Scienza.Merelli, Zampa, Fiumara, Kalombo, Tiraferri, Tirelli, Serena, Zanchi, De Paoli, Russo, Persano. All. Caneo.Gaetano Scatena di Avezzano (Collu- Piazzini).