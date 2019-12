SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO

COSI' IN CAMPO

Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per l’ultima giornata del girone d’andata di serie A2, al PalaSojourner va in scena il confronto tra Zeus Npc Rieti e Novipiù Casale. C’è anche Davide Rossi, il reatino protagonista a X Factor, portato in trionfo dal presidente Cattani. Applausi anche per gli ex Sims e Tomasini. Minuto di raccoglimento per il vigile reatino Andrea Faraglia, recentemente scomparso, esposto anche uno striscione dalla curva reatina.Al 17’: Bellissima giocata di Stefanelli, che supera tutta la difesa reatina e porta la Npc avanti di 4. Ferrari invece chiama time out e al rientro Tomasini colpisce da 3. È la partita di Stefanelli finora, finta sul difensore e canestro dalla media. Continua a far male la Novipiù dai 6.75, stavolta è Sims a spedire la palla a bersaglio, 0/2 dalla lunetta dopo l’antisportivo fischiato a Vildera. Piazza ferma fallosamente Brown, ai limiti dell’antisportivo, 2/2 per l’americano. Punteggio fermo sul 33-36.Al 13’: È bravissimo Filoni a servire Pastore, lanciato in contropiede e perfetto a depositare nella retina. Arriva la prima tripla di giornata, la firma è di Stefanelli, siamo 25-23.Al 10’: Casale continua a tirare da 3 con percentuali altissime, Roberts e Tomasini fanno male alle Zeus, che replica con Passera. Escono Passera e Vildera, per far spazio a Fumagalli e Zucca. Arrivano i primi punti di Zucca, che è bravo a sfruttare una situazione interessante in area, la Npc è avanti 20-19.Al 7’: Ancora Vildera, propositivo in fase offensiva, Stefanelli e Passera portano Rieti avanti di 4 lunghezze, 14-10. Nel frattempo esce Cannon dolorante, al suo posto Nikolic. Ancora Vildera, punteggio fermo sul 16-14.Al 3’: Simone Tomasini sblocca immediatamente le marcature, Cannon pareggia subito i conti dalla lunetta. Si accende il match, Sims e Roberts realizzano il 7-4, tra le file di Rieti fatica Brown. Parte bene Vildera, 4 punti consecutivi, il punteggio è sul 10-7.1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All.Rossi5 Tomasini, 7 Valentini, 9 Cesana, 11 Denegri, 12 Battistini, 14 Martinoni, 16 Sims, 21 Piazza, 23 Roberts, 29 Camarà. All. FerrariArbitri: Bartoli (Ts), Perocco (Tv) e Bramante (Vr)