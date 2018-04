di Christian Diociaiuti

RIETI – Allo Scopigno si gioca Rieti-Monterosi, valida per la giornata trentuno della serie D, girone G.



SECONDO TEMPO



15' Esce Marcheggiani, entra Sivilla: è l'ex.



12' Il migliaio di tifosi presenti allo Scopigno segue anche Albalonga-Lupa Roma, al momento 0-0.



10' Esce Matuzalem tra i fischi del pubblico di casa, entra Cicino. Non particolarmente incisivo il brasiliano, al rientro da una lunga squalifica.



2' Scotto in mezzo da sinistra, Marcheggiani in tuffo non ci arriva



1' Ripartiti. Nessun cambio.



PRIMO TEMPO



45' Niente recupero, Rieti-Monterosi 0-0. Anche l'Albalonga pareggia 0-0 con la Lupa Roma. Rieti che ha avuto le maggiori chance e non le ha finalizzate.



40' Il conto delle occasioni è tutto reatino, ma il Monterosi ci prova con le ripartenze. L'ultima l'ha fermata Scardala. Finalizzazioni ospiti poche: solo quella di Manoni.



33' Marcheggiani di testa spizza una palla da sinistra, è tocco del portiere e traversa. Angolo.



31' Tiro violentissimo di Ispas da 30 metri, Cavalli manda in angolo



26' Il tiki-taka del Rieti fa nascere un applauso spontaneo del pubblico. Palla di Marcheggiani per Scotto, portiere fuori dai pali, il sardo di testa, è fuori di poco alto.



25' Scotto, palla in mezzo per Luciani che, come all'andata, prova di prima a segnare su un cross da sinistra. Palla alta e offside.



20' Finita la fase di studio, si può dire che il Rieti sa meglio gestire le fasi di gioco. Azione ospite, Manoni prova da dentro l'area ma la palla sbatte sul corpo di Biondi.



11' Tiraferri, lancio lunghissimo e perfetto dalla difesa. Scotto riceve dall'altra parte del campo, prova un semipallonetto ma Cavalli si salva. Ottimo Rieti all'avvio.



10' Punizione da destra, Tirelli mette in mezzo, Cuffa e Biondi possono mettere dentro, non va. 0-0. Si replica poco dopo, niente tap-in di Cuffa.



8' Correzione: Monterosi col 3-5-2: Cavalli; Tarantino, Gasperini, Salvatori; Lo Pinto, Manoni, Costantini, Palombi, Rasi; Matuzalem, Morbidelli.



3' Giunta agisce dietro Scotto e Marcheggiani, Matuzalem dietro a Morbidelli. Rieti in tenuta bianca, Monterosi completo rosso. La gara è iniziata 3' in anticipo rispetto alle 15. Occhio a Albalonga-Lupa Roma.



1' Partiti! Entusiasmo allo Scopigno. Bandierone coreografico del tifo reatino. Rieti col 4-3-1-2, Monterosi col 4-4-1-1



MANCA POCO

Il Rieti nel 4-3-1-2 s’affida agli esterni di difesa under e un centrocampo di senatori. Dunque Dionisi e Scevola in panchina, giocano larghi Tiraferri e Ispas, sulla mediana Cuffa, Luciani e Tirelli. Non riserva sorprese il tecnico Savini: gioca Matuzalem, pronto a innescare Morbidelli. Lo Pinto e Rasi larghi sulle fasce in un papabile 5-3-1-1. Cicino in panchina, come l’ex Crescenzo.



TIFO

Il Rieti ha stabilito ticket a 5 euro, under 18 gratis e nessuna novità per gli abbonati. Curci vuole la stessa risposta, rapportata alla domenica, avuta per Rieti-Lanusei. Attesi una quarantina di supporters viterbesi. Mentre le squadre si scaldano, i patron Curci e Capponi si sono intrattenuti in un colloquio apparso piacevole e cordiale. Occhi puntati anche su Albalonga-Lupa Roma. Dall’esito della gara del Pio XII e di quella dello Scopigno, si potrà capire quando il Rieti potrà fare festa. Rimangono due trasferte di seguito, Budoni e Ostia, e in casa con la Lupa Roma.



LE FORMAZIONI

Rieti : Scaramuzzino, Biondi, Ispas, Giunta, Scardala, Scotto, Tirelli, Tiraferri, Luciani, Marcheggiani, Cuffa. All. Parlato. A disp: Foscarini, Proto, Cericola, Graziano, Sivilla, Minincleri, Scevola, Dionisi, Dalmazzi.

Monterosi : Cavalli, Tarantino, Rasi, Gasperini, Costantini, Salvatori, Lo Pinto, Matuzalem, Palombi, Morbidelli, Manoni. All. Savini. A disp: Florio, Matrone, Lommi, Centrella, Nannini, Raho, Crescenzo, Quatrana, Cicino.

Arbitro : Arena di Torre del Greco

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11



