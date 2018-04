di Christian Diociaiuti

RIETI – Va in scena Nuorese-Rieti, valida per la Serie D, girone G. Rieti a un passo dalla promozione. Oggi serve un successo per blindare la Serie C prima possibile.



SECONDO TEMPO



2' Correzione. Tra le fila della Nuorese esce Palma, entra Tobaldo



1' Iniziata la ripresa. 0-0, nessun cambio



PRIMO TEMPO



48' Carambola in area, respinta, palo, parata: Rieti vicinissimo al gol. Finito il primo tempo, 0-0 a Nuoro per il Rieti.



43' Ultimi minuti del primo tempo. Ancora 0-0 del Rieti che imbastisce e vuole colpire. Occasione su punizione, nulla di fatto.



31' Iniziata la gara di Sna Teodoro per l'Albalonga. Il Rieti sempre sullo 0-0. Ammonito Tirelli.



22' Campanile in area Nuorese, Marcheggiani va sulla palla ma va a terra. Non è rigore per il direttore di gara. 0-0.



16' Rieti che domina, Nuorese che riparte. Più amarantoceleste la gara del Frogheri. Alle 15.30 inizia San Teodoro-Albalonga.



5' Rieti subito forte e padrone del campo. È 0-0 con la Nuorese. C'è anche un tiro da fuori di Tirelli. Incredibile in Lanusei-Latina: 2-0 per i sardi.



1' Partiti! Al Quadrivio-Frogheri non c'è un grande pubblico, nonostante la giornata verdazzurra.



MANCA POCO

Alle 15 il fischio d’inizio del match. Ci sono i tifosi reatini e a Nuoro è giornata verdazzurra. Parlato sceglie il centrocampo senior, manda in panchina Dionisi e in difesa lascia le chiavi della porta a Scardala-Biondi e Ispas-Tiraferri. A centrocampo Cuffa, Luciani e capitan Tirelli, diverso da quanto pronosticato. In panchina c’è pure Sivilla. Cadau, Palma e Verachi ci sono nell’undici di Fraschetti. Da ricordare che Albalonga-San Teodoro si gioca alle 15.30. Il Rieti se vuole festeggiare domenica prossima con il Monterosi, in casa, deve vincere e attendere l’esito della gara di San Teodoro: se c’è un ko dei romani, probabile festa già tra una settimana. Il gap, alla fine del match di domenica prossima, deve essere di dieci punti per alzare lo sguardo al cielo e alla Serie C. Altrimenti festa rimandata a Budoni o Ostia.



LE FORMAZIONI

Nuorese : Ferrara, Goh, Sana, Gallo, Guarino, Strumbo, Cadau, Mira, Compagno, Verachi, Palma. All. Fraschetti. A disp: Carboni, El Otmani, Rosano, Tupponi, Bilea, Tobaldo, Argiolas, Cissè, Bengala.

Rieti : Scaramuzzino, Biondi, Ispas, Giunta, Scardala, Scotto, Tirelli, Tiraferri, Luciani, Marcheggiani, Cuffa. All. Parlato. A disp: Foscarini, Proto, Cericola, Graziano, Sivilla, Minicnleri, Scevola, Dionisi, Dalmazzi.

Arbitro : Panozzo di Castelfranco Veneto.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:10



