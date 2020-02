RIETI - La Zeus a Biella, per tornare al successo e raggiungere proprio i biellesi in classifica.



PRIMO QUARTO

Al 3’: Si parte, subito sugli scudi gli attacchi delle due squadre, che si accendono e regalano al pubblico un punteggio importate: dopo pochi minuti siamo sul 10-5.



COSI' IN CAMPO

Edilnol Biella: 0 Donzelli, 2 Omogbo, 10 Barbante, 11 Deangeli, 12 Bortolani, 15 Saccaggi, 17 Bassi, 20 Pollone, 21 Lombardi, 22 Massone, 24 Polite. All.Galbiati.

Zeus Npc Rieti: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All.Rossi

Arbitri: Valzani (Mi), Saraceni (Bo) e Tarascio (Sr) Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA