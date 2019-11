RIETI - Sfatare il tabù trasferta per vedere finalmente vincere la Npc lontano dal PalaSojourner, è la speranza di Rossi e i suoi, attesi dalla prova di Bergamo. Ci sarà nuovamente Stefanelli, che ha già assaggiato il parquet nell'infrasettimanale contro Latina.



COSI' IN CAMPO

Bergamo Basket : 0 Dieng, 5 Carroll, 7 Crimeni, 10 Parravicini, 11 Costi, 16 Bozzetto, 18 Allodi, 21 Marra, 23 Lautier-Ogunleye, 66 Zugno. All. Calvani

Zeus Npc Rieti : 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All. Rossi

Arbitri : Ciaglia, Catani e Morassutti © RIPRODUZIONE RISERVATA