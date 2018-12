RIETI - Zeus Npc Rieti impegnata sul campo di Ferentino contro l'Eurobasket Leonis Roma, per la XII giornata di serie A2 di basket.



PRIMO QUARTO

7'- Il tiro da tre sta facendo la differenza (5/7 per Roma) e i romani volano a +6, 21-15, con Amici a 10 punti

7'- Tripla di Conti, poi fallo antisportivo a Jones

6'- Amici e Gigli, già a 6 punti, per ora sono i mattatori

5'- Tripla di Amici, per il 9-6 a metà quarto

3'- Tre liberi per Eurobasket, Gigli da tre, ma sbaglia

1'- Il primo canestro è della Zeus con Gigli



QUINTETTI INIZIALI

Eurobasket: Fall, Zeisloft, Amici, Piazza, Hollis

Zeus: Tomasini, Conti, Gigli, Jones, Adegboye Ultimo aggiornamento: 19:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA