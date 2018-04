RIETI - La Zeus Npc Rieti affronta Leonis Eurobasket Roma nella penultima giornata della regular season del campionato di serie A2 di basket. Nel Girone Ovest da decidere gli ultimi posti per entrare nei playoff promozione.



TERZO QUARTO

Il terzo quarto riparte sulla falsariga del primo tempo, con Roma avanti di quattro punti dopo tre minuti. Rieti si riporta avanti sul 37-36 a metà quarto.



SECONDO QUARTO

Rieti deve recuperare e si inizia con un fallo di Venuto su Conti che sigla il 14-18. Rieti recupera e riesce a impattare sul 20-20, con Piazza che ha sbagliato una rimessa. Eurobasket si riporta avanti con Sims, poi Rieti perde palla: la squadra di casa fino ad ora avanza a sprazzi. Molte le interruzioni degli arbitri per problemi al tavolo. Ancora Sims, per un parziale di 6-0. Conti sbaglia la tripla. Gli ospiti rimangono avanti, con margine di più 5 a 3 minuti dalla fine del primo quarto. Carenza al tiro da due (in un primo tempo sembrava da 3) riporta Rieti a meno 1. Timeout di Roma. Tripla di Brkic che fissa il punteggio alla fine del secondo quarto sul 28-34. Parziale di tempo 16-16, ma per la Zeus c'è uno 0 su 11 da tre.



PRIMO QUARTO

Il primo canestro è di Rieti e del neaoarrvato Ryan Martin per il 2-0. Avvio nettamente a favore di Rieti, con un parziale di 8-0. Dopo un timeout del coach Turchetto, Eurobasket si riavvicina con l'ex Sims, comunque già gravato di due falli. e a metà primo quarto il divario scende. La Zeus si blocca e Eurobasket segna il sorpasso: 12-18 all'8'. Il primo quarto si chiude sul 12-18. Un quarto a due fasi, primi due minuti per Rieti, resto per Roma. Martin è partito bene, salvo poi fermarsi nei minuti successivi.





Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:10



