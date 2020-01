IL PRIMO QUARTO

RIETI - Al PalaSport di Cisterna di Latina c'è Il derby laziale Eurobasket Roma-Npc Rieti, l'anticipo del girone Ovest.10’: Raffa si butta nella mischia e trova due punti con l’uso del tabellone, per l’Ebk dentro Amici: l’ex Fortitudo si prende una forzatura, ma la palla entra. Roma si mette male in zona, Raffa punisce ancora, ma nel finale riecco l’Ebk: Sabatino in lunetta è preciso, segna anche Taylor dalla media e il primo quarto termina in parità, 23-23.7’: Rieti tira bene dalla lunga distanza, Stefanelli e Cannon sono infallibili, l’esterno toscano cattura un pallone a metà campo e scappa in contropiede: + 4 Zeus. Primi cambi per Rossi, dentro Raffa, Zucca e Fumagalli, Taylor accorcia le distanze dalla lunetta. Cannon attacca bene la transizione, Rieti resta sul +3, siamo sul 15-18.3’: Rossi si affida a Passera, Stefanelli, Filoni, Cannon e Vildera. Subito fallo di Viglianisi su Stefanelli, che è preciso in lunetta e sblocca le marcature, 2-0 Rieti. Gioco da 3 punti di Taylor, si iscrive a referto anche Vildera, l’Ebk in attacco perde palla, ne approfitta Filoni, bravo a scappare via e concludere con una schiacciata. Steve Taylor alza la tripla, replica Stefanelli. È parità, siamo sul 8-8.Serve una prestazione di livello per portare a casa i due punti, out Pastore, c'è Taylor per l'Ebk. Buona presenza di tifosi reatini al seguito della Npc: sono oltre 200.: 1 Viglianisi, 2 Sabatino, 3 Veideman, 6 Fanti, 13 Cicchetti, 14 Fattori, 19 Amici, 25 Taylor Jr., 27 Maganza, 44 Graziani. All. Maffezzoli: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Buccini. All.Rossi: Masi (Fi), Maffei (Tv) e Centonza (Ap)