Ultimo aggiornamento: 18:37

RIETI - Torna al PalaSojourner la Zeus Npc, che tra le mura amiche ospita l'Orlandina Basket, formazione che come i reatini va a caccia di punti importanti.3’: Che talento Cannon, fa impazzire la difesa orlandina: giro dorsale e appoggio a canestro per l’ex Agrigento. Stefanelli viene lasciato libero e segna da lontanissimo, quarta tripla dell’ex Tortona, che porta Rieti sul 57-41.10’: Rieti vola sul +11 e Rossi chiama time out. Raffa porta palla, raddoppio su Cannon, si libera Filoni che taglia nei tempi giusti e subisce il fallo: 2/2 per l’aquilano. Segna Johnson, ma per la Npc arriva il gran canestro di Fumagalli. Il terzo quarto termina 51-39.7’: Torna in attacco Capo, bomba di Raffa che fa accendere il palazzo. Che lotta, Vildera cade ma si rialza e va a segno a cronometro fermo, Rieti sul +9. Esce il capitano, torna in campo Zucca, Raffa si prende un’altra tripla e la manda a bersaglio, ottima terza frazione dell’ultimo arrivato. Siamo 47-36.3’: Si torna in campo, Rossi schiera subito Raffa, la difesa di Rieti dorme e Johnson colpisce. Primi punti di Vildera, arrivano gli assist di Raffa per Cannon e Rieti torna avanti. Ancora un ottimo Raffa, che attacca bene la transizione, arrivano anche i numeri della coppia Stefanelli-Cannon e Sodini chiama time out. Massimo vantaggio della Npc, siamo sul 39-33.10’: Arriva la terza tripla di Stefanelli, dall’altra parte Laganà arriva fino al capolinea e riporta i suoi sul meno 3. Torna in campo Raffa, Rieti butta un altro possesso e in difesa capitan Vildera spende un altro fallo: Johnson accorcia le distanze. Sfortunato Raffa, che allo scadere fallisce un canestro, a metà gara siamo sul 31-29.7’: Fumagalli manda a bersaglio due liberi e Rieti torna avanti, continua la difesa aggressiva di Capo e Raffa va in lunetta: si sblocca l’ex Legnano, 1/2 per lui. Bella virata di Raffa, la palla non entra, ma che lotta tra le due formazioni: partita sporca, Cannon torna in lunetta e realizza entrambi i liberi, +5 Zeus. Entra Nikolic, ottimo lavoro del lungo serbo, che si fa trovare pronto e segna due punti. Capo si riavvicina con Kinsey, ma arriva subito la risposta da campione di Cannon, gioco da tre punti e Rieti avanti 28-24.3’: Buco della difesa reatina, Kinsey colpisce con un arresto e tiro da manuale, è parità ad inizio secondo quarto. Primi punti in lunetta per Cannon, che si sblocca dalla lunetta, replica ancora Kinsey, è testa a testa tra le due formazioni. Cannon colpisce dall’angolo, arriva l’immediata risposta di Kinsey, nel frattempo è costretto ad uscire Filoni, già a tre falli. Siamo sul 18-18.10’: Attacco pessimo dei reatini, che gettano al vento un possesso. Passera ha campo aperto e viene fermato fallosamente dalla difesa orlandina, il play varesino fa uno 0/2 sanguinoso, Bellan dall’altra fa 1/2 invece. Piazzato di Zucca fallito, che in difesa commette il suo secondo fallo personale su Lucarelli, che in lunetta fa 1/2. Il primo quarto termina 13-11.7’: Filoni senza paura attacca il ferro e si prende fallo e canestro, gioco da 3 punti a segno per l’aquilano che sigla così la parità. Arriva il primo vantaggio dei reatini, ancora Francesco Stefanelli, bravo a trovare un’altra tripla, ottimo il lavoro anche di Passera, la sua conclusione vale il +3. Capo va in bonus, Passera in lunetta è preciso e fa 2/2. Debutta anche Raffa, gli fa spazio Filoni. Siamo sul 13-8.3’: Rossi parte con Passera, Filoni, Stefanelli, Cannon e Vildera, Sodini schiera Johnson, alla sua ultima gara in maglia paladina. Si parte, Vildera sbaglia un canestro da posizione semplice, errori da ambo le parti, non si vedono le vie del canestro. Arriva il primi canestri del match, segnano Johnson e Mobio, Orlandina avanti 4-0. Stefanelli legge bene una situazione e mette a segno la prima tripla del match, siamo sul 3-6.: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All.Rossi: 7 Gallipò, 11 Johnson, 12 Mobio, 14 Querci, 17 Ani, 18 Laganà, 21 Bellan, 22 Kinsey, 73 Donda, 99 Lucarelli. All.Sodini: Pierantozzi (Ap), Martellosio (Mi) e Miniati (Fi)