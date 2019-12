TERZO QUARTO

SECONDO QUARTO 40-39

PRIMO QUARTO 18-21

COSI' IN CAMPO

Gevi Napoli

Zeus Npc Rieti

Ultimo aggiornamento: 19:10

RIETI - Prima giornata di ritorno in serie A2, la Zeus Npc sfida la Gevi Napoli di Sacripanti a caccia di una vittoria scaccia crisi dopo le ultime deludenti prove e a cui mancherà Sandri e Roderick non è al top.3’: Si torna in campo, è Cannon a riportare i suoi avanti. Bella rimessa di Roderick, bravo a servire Sherrod che può solo appoggiare a canestro, per la Npc Passera si prende la tripla ma non va, Gevi avanti. Ottimo avvio dei napoletani, gioco da 3 punti per Sherrod, siamo 45-41.10’: Debutta Nikolic, intanto Brown tenta la tripla e trova il fallo: è il terzo di Roderick, 3/3 per il numero 4 reatino. Ancora Brown, fermato fallosamente da Mastellari e di nuovo 2 liberi messi a segno. Conclusione fuori misura di Passera, Napoli con Sherrod trova il vantaggio dalla lunetta. Si mette in proprio Cannon, bravo ad alzare la parabola, ma Napoli va in lunetta con Chessa che chiude il primo tempo avanti 40-39.7’: Primo errore di giornata per Spizzichini, Rieti torna in vantaggio grazie al canestro di Passera. Va a segno anche Vildera da fuori e Sacripanti ferma il gioco sul 26-30. Sale in cattedra T-Rod, primi punti della partita e palla rubata, Sherrod si valere in area e Napoli ritrova la parità. Passera perde palla, Napoli scappa in contropiede ma Roderick fallisce la schiacciata. Bella difesa di Filoni su T-Rod, in attacco invece Passera alza la parabola. Tap in vincente di Guarino, ancora parità: siamo sul 32-32.3’: Piazzato di Spizzichini, già 8 i punti realizzati dall’ex Rieti, è il migliore tra i suoi. Primi punti anche per Zucca e Mastellari, ma è proprio Spizzichini a portare avanti Napoli. Fumagalli alza la parabola, ma la palla non tocca nemmeno il ferro, dall’altra palla Guarino non fallisce dalla media. I liberi di Vildera pareggiano i conti: 26-26.10’: Filoni trova libero Pastore, bravo a infilare subito la sua prima tripla. Buon avvio di Spizzichini, Sherrod scappa in contropiede e si prende anche il fallo. Canestro di Fumagalli, Rieti ancora avanti. I liberi di Cannon chiudono la prima frazione, 2/2 per lui: il primo tempo termina 18-21.7’: Stefanelli attacca bene il ferro, + 4 Npc. Rimane in attacco la Npc, fallo di Dincic su Cannon, l’ex Agrigento in lunetta fa 1/2. Entra in campo Spizzichini, che guida la reazione partenopea: ruba palla e segna i primi punti della sua partita, Monaldi riporta la Gevi sul 11-11. Tripla di Filoni e gancio di Spizzichini: siamo sul 13-14.3’: Si parte, quintetto partenopeo stravolto, Rossi invece manda in campo il suo classico starting five. È Monaldi a realizzare il primo canestro del match e pioggia di peluche in campo, per l’iniziativa della società campana con il Santobono di Napoli. Vildera appoggia a canestro e sigla i primi punti della Npc, Cannon porta i suoi sul +2. Sorpasso Gevi, con la tripla di Dincic, replica Cannon: siamo sul 5-7.: 00 Mastellari, 4 Guarino, 8 Roderick, 9 Klacar, 10 Chessa, 11 Dincic, 12 Sandri, 32 Monaldi, 34 Spizzichini, 35 Sherrod. All. Sacripanti: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All. Rossi: Bartolomeo (Br), Longobucco (Rm) e Mottola (Ta)