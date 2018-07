di Christian Diociaiuti

RIETI – Matteo Dionisi a Latina. La prima mancata riconferma nel Rieti è per un reatino. E fa male ai tifosi, che speravano di rivederlo allo Scopigno ancora in C, come accadde una dozzina d’anni fa, proprio dopo una promozione dalla D. Radiomercato aveva più volte accostato il reatino (come Cuffa e Scotto) ai nerazzurri. Dionisi ha raggiunto al Francioni Carmine Parlato, che già diverse settimane fa – insieme al vice, Raffaele Battisti - altro reatino del Rieti della promozione – aveva scelto la terra pontina e il progetto per il ritorno dei nerazzurri tra i professionisti. Dionisi nei giorni scorsi aveva incontrato la dirigenza amarantoceleste e in particolare il presidente Marini, ma appare evidente che le due parti non abbiano trovato un punto di contatto.



Una mancata riconferma che pesa: Matteo Dionisi è in quel lotto di calciatori (insieme a Tirelli, Marcheggiani e Luciani) che dalla prima ora viene dato come perno della ripartenza amarantoceleste in C. Di questi perni, però, viene a mancare un reatino doc e figura da leggenda, unico ad aver vinto la D due volte col Rieti ottenendo la promozione in C. Ma evidentemente il tentativo del Rieti non è stato così convinto e ardito, portando Dionisi a fare una scelta legata a un’altra squadra, il cui progetto sembra importante visto mercato e annunci.



Gli spiragli rimangono aperti per gli altri perni del Rieti che ha fatto la storia: Tirelli, Luciani e Marcheggiani, con i quali continua la trattativa che si aggiornerà nelle prossime ore, nonostante la corte strenua di tante piazze per questi calciatori che portano in dote una promozione come quella amarantoceleste. Nel progetto del Rieti una squadra giovane e con tanti stranieri. E, a quanto pare, con poca continuità col passato.

