RIETI - Aspettando il suo ritorno in campo, Federico Dionisi si gode il calore e l'affetto che Rieti e i reatini gli hanno tributato nel tardo pomeriggio in occasione dell'inaugurazione del negozio di abbigliamento uomo/donna «DieciDodici», la cui location è situata a metà di viale Maraini, poco prima del passaggio a livello.

Finiti gli allenamenti è salito in macchina e, in compagnia del suo compagno di squadra Luca Paganini, è arrivato in città poco dopo le 19: ad attenderlo all'ingresso dell'attività commerciale, c'era la sua socia in affari, Deborah Amedei, e un vero e proprio capannello di gente, che non ha voluto mancare all'appuntamento con un campione che, smaltito l'infortunio al ginocchio sinistro, si appresta a vivere una primavera ricca di soddisfazioni sotto ogni aspetto.

AUTORITA' CITTADINE

Si è fatto strada a fatica, baci, strette di mano, pacche sulla spalla e congratulazioni, ma anche incoraggiamenti e tante foto-ricordo con i più piccoli, attratti dal selfie "col bomber". Presenti anche le autorità cittadine, il vicesindaco Daniele Sinibaldi e il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati, che prima ancora di essere lì in vesti istituzionali, sono amici di Federico.



Insieme a loro anche il patron del Real Rieti Roberto Pietropaoli che si è complimentato per la scelta della location ed il «taglio giovanile dell'attività commerciale», ma anche tanti calciatori (o ex) che Dionisi lo hanno ammirato in tv e ne hanno decantato le gesta man mano che la sua carriera prendeva piede, ma che almeno una partita a calcetto o un torneo di beneficienza ce l'hanno comunque fatto: da Diego Sebastiani, a Matteo Martini, da Mario Monaco di Monaco a Luca Salvi, Antonello Cacchiarello ed Edoardo Scappa, tutti lì a complimentarsi con lui per la scelta imprenditoriale e per chidergli quando tornerà finalmente in campo.

IL PEGGIO E' PASSATO

«Ormai ci siamo - dice Dionisi tra un saluto e una foto - Chiaramente non ho ancora il ritmo-partita nelle gambe, ma quello si acquisisce con l'allenamento e un'po di minutaggio partita dopo partita».

Domenica con ogni probabilità, sarà in panchina in occasione della sfida del «Benito Stirpe» che il Frosinone giocherà contro il Torino del «gallo» Belotti e chissà che magari nella ripresa non possa materializzarsi il tanto atteso ritorno in campo. Federico ci spera: sarebbe la chiusura migliore di una settimana iniziata sabato scorso col ritorno al gol con la Primavera (un pallonetto a metà ripresa nel 3-0 al Lecce) e l'inaugurazione di questa sera.

