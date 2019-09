RIETI - Sembra non esserci pace per Federico Dionisi. Il calciatore reatino, reduce dal grave infortunio al ginocchio, ieri sera durante la gara giocata allo “Stirpe” contro il Venezia (finita 1-1) è entrato al 10' della ripresa, ma dopo un quarto d'ora è stato costretto ad abbandonare il campo per un duro colpo ricevuto al costato. In un primo momento Dionisi ha tentato di restare al suo posto, ma il dolore era troppo forte per non chiedere il cambio.



Portato in ospedale, gli esami strumentali hanno evidenziato un'infrazione di due costole che ora lo staff medico dovrà valutare con attenzione per stabilire i tempi di recupero che, per infortuni del genere possono variare da un paio di settimane ad un mese e e mezzo. Ultimo aggiornamento: 09:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA