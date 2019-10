© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 2019 da incubo di Federico Dionisi sembra non avere fine. Ieri sera in occasione di Frosinone-Livorno (posticipo dell'ottava giornata) l'attaccante reatino, schierato da Nesta sin dal primo minuto nonostante il mese d'assenza, al 54' si è ritrovato di fronte all'episodio più ghiotto della partita fino a quel momento. L'arbitro Pezzuto, infatti, assegna un calcio di rigore ai canarini per attettamento di Beghetto, dal dischetto si presenta proprio il capitano, ma la palla viene intercettata da Zina che si distende sulla destra e chiude la porta. La partita di Dionisi, di fatto, finisce lì: al 67' Nesta lo toglie dalla mischia preferendogli Novakovich, la sfida coi toscani va avanti e all'88' altro rigore: stavolta dagli undici metri si presenta Ciano che non sbaglia. Il Frosinone batte il Livorno 1-0 ma per Dionisi il rammarico di non averla decisa lui. Da ex.