GOL CON DEDICA

BELOTTI GELA LO STIRPE

Ultimo aggiornamento: 17:39

RIETI - Convocato sì, in campo no. Per Federico Dionisi, quella odierna sarebbe potuta essere la giornata del ritorno al calcio giocato, ma soprattutto del ritorno in A. Inserito nella lista dei 24 convocati dal tecnico Marco Baroni, FD18 si è accomodato in panchina, ricevendo l'applauso e l'affetto della gente di Frosinone sia prima della gara, che nell'intervallo, sperando fino all'ultimo di potersi sentire chiamare in causa, anche per uno scampolo di partita.Le cose, peraltro, si stavano mettendo piuttosto bene: al 42' dagli sviluppi di un corner di Ciano dalla sinistra, Luca Paganini (venerdì a Rieti in occasione dell'inaugurazione del nuovo locale di Dionisi, ndr) stacca di testa e batte Sirigu. E' 1-0 con Paganini che corre verso la panchina ad indicare proprio il bomber reatino, al quale ha dedicato il gol, prima di stringerselo a sè con affetto.Nella ripresa, però, sale in cattedra Andrea Belotti, che al 56' pareggia i conti e al 78' opera il sorpasso. Un uno-due micidiale, che rende la sfida complicata, con Baroni costretto - per ovvii motivi, compresi anche da Dionisi - ad affidarsi a gente più rodata per tentare di recuperarla. Dentro Trotta, poi Ciofani, ma quel 18 sulla lavagnetta dei cambi non ci arriva. Il Frosinone perde 2-1 e manca il possibile avvicinamento al quart'ultimo posto, Dionisi deve rimandare l'appuntamento con l'esordio stagionale, ma ormai è solo questione di scelte tecniche.