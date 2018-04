di Christian Diociaiuti

RIETI – Solo sabato alzava lo sguardo al cielo dedicando a Morosini il gol allo Spezia. Ieri il bis, ai danni dell’Avellino. Due “vittime” in tre giorni per Federico Dionisi che nel turno infrasettimanale di Serie B regala una gran gioia al suo Frosinone e a se stesso: sblocca la gara (poi vinta 2-0) del Partenio Lombardi, sigla l’ottava rete stagionale in campionato e vede i leoni volare al secondo posto in Serie B, uno dei due piazzamenti (oltre al primo, saldamente occupato dal rullo dei record chiamato Empoli) che spediscono diretti in Serie A.



Ed a quello ambisce Dionisi e con lui il Frosinone; lo si nota quando Kone, dal fondo, lo imbecca per una staffilata che trafigge Lezzerini. È il 39’ della ripresa; solo cinque giri di lancette dopo si unirà Paganini. Frosinone a 62 punti, con la freccia del sorpasso su Parma e Palermo, il primo vincente sull’Ascoli grazie a Calaiò, il secondo solo pari al Tombolato di Cittadella. Frosinone-Avellino si avviava allo 0-0, ma le idee dei ciociari e il gioco voluto da Longo hanno permesso di chiudere la gara ai laziali nel finale. Un secondo posto auspicato dal pubblico in trasferta ad Avellino (a inizio stagione stadio “di casa” del Frosinone in attesa dello Stirpe) e che proietta a una gran sfida per Dionisi e compagni: lunedì prossimo a Frosinone c’è proprio l’Empoli. Il bomber cantaliciano ha già lanciato la sfida a Caputo&Co.

Mercoled├Č 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA