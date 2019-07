RIETI - Federico Dionisi continuerà ad essere il punto di forza dell'attacco del Frosinone. Nonostante le tentazioni provenienti da Bari e da Monza, dove De Laurentiis e Berlusconi avrebbero investito su di lui per una C da protagonisti, FD18 ha deciso di onorare il contratto che lo lega ai "canarini" fino al 30 giugno 2021. Per Nesta, che stamattina lo ha abbracciato al raduno della squadra a Ferentino, ma che da venerdì alloggerà a Terminillo dove resterà fino al 21, Dionisi dovrà rappresentare uno dei punti di forza della squadra e con lui li davanti tentare di tornare immediatamente in A. Ultimo aggiornamento: 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA